Външните наблюдатели на удостоверяването на машините за гласуване вече имат достъп до процеса

Служебният министър на електронното управление, председателят на Българския институт по метрология (БИМ) и председателят на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация (БИС) утвърдиха график за предоставяне на достъп до процеса по удостоверяване на лицата, регистрирани в регистъра на Централната избирателна комисия (ЦИК). Това съобщиха от Министерството на електронното управление (МЕУ).

Съгласно утвърдения график от 30 март до 1 април 2026 г. във времевия диапазон от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч. лицата, регистрирани в регистъра на ЦИК, ще имат достъп до залата в МЕУ, където се удостоверяват машините за предстоящия вот.

За външни наблюдатели в този смисъл се считат представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите, както и представители на български неправителствени организации, регистрирали се като наблюдатели, и на Българската академия на науките, се посочва в съобщението.

Посочените лица се вписват от ЦИК в публичен регистър, като им се предоставя достъп съгласно решение на ЦИК и вътрешни правила на трите институции, отговорни за удостоверяването – МЕУ, БИС и БИМ.

„За тези избори ще се извърши проверка на софтуерния код на 100% от инсталираните машини за гласуване, вместо досегашните 30 процента. За целта министерството ще разчита на допълнителен екип от около 60 технически специалисти от държавната администрация“, съобщи миналата седмица служебният министър на електронното управление Георги Шарков, който е и координатор по организацията на вота.