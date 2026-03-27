Как количеството сол влияе върху здравето на сърцето

Дори умерено намаляване на дневния прием на сол може да предотврати много нови случаи на сърдечна недостатъчност, установява ново проучване.



Твърде много сол в храната може да бъде смъртоносно. Сега учените може би са определили нивото на прием на натрий, което буквално може да „съсипе“ сърцето.

Изследователи от университета Вандербилт са проследили дългосрочното здраве на жители в югоизточната част на САЩ, които са били с по-висок риск от сърдечни проблеми. Те установили, че хората, които консумират около 4200 милиграма натрий на ден – почти два пъти над препоръчителния максимум имат с 15% по-висок риск от сърдечна недостатъчност. В същото време дори малко намаляване на високия прием на сол може да има голям ефект върху здравето на сърцето.

„Взети заедно, тези резултати предполагат, че дори умерено намаляване на приема на натрий може значително да намали тежестта на [сърдечната недостатъчност] в тази високорискова популация“, пишат авторите в своята статия, публикувана този месец в списание JACC: Advances.

Натрият е основно хранително вещество, но е добре известно, че прекомерният му прием дневно може да повиши риска от високо кръвно налягане и други сърдечно-съдови проблеми, включително сърдечна недостатъчност. За съжаление, повечето американци консумират значително повече натрий от препоръчителните 2300 милиграма на ден.

Според авторите на изследването обаче има сравнително малко проучвания, които количествено определят нивото на прием на натрий, което може да допринесе за нови случаи на сърдечна недостатъчност. Затова те анализирали данни от Southern Community Cohort Study (SCCS) – дългосрочен проект, който проследява хора в югоизточната част на САЩ с цел по-добро разбиране на причините за рак и други хронични заболявания.

Като цяло те изследвали здравето на 25 306 участници на средна възраст от SCCS без предварително диагностицирана сърдечна недостатъчност за период от близо 10 години. Приемът на натрий на участниците бил измерен чрез въпросник за хранителните им навици в началото на изследването. В рамките на периода около 27% от участниците развили сърдечна недостатъчност.

Средният дневен прием на натрий от доброволците бил 4269 милиграма на ден. В сравнение с препоръчителния максимум това количество е свързано с 15% по-висок риск от сърдечна недостатъчност, установили изследователите, като всяко допълнително увеличение от 1000 милиграма натрий е било свързано с 8% по-висок риск, независимо от други известни рискови фактори като физическа активност, общ прием на калории или високи нива на холестерол.

Какво да се направи при висок прием на натрий?

От положителната страна, изследователите изчисляват, че дори леко намаляване на консумацията на натрий на ниво население може значително да намали риска от сърдечна недостатъчност. Те установяват, че ако средният прием на натрий се намали до 4000 милиграма на ден в дадена популация, това би могло да предотврати 6,6% от новите случаи на сърдечна недостатъчност за период от 10 години.

По-голямата част от дневния натрий идва от храните, които консумираме, а не от солта, която сами добавяме. И най-големите източници на натрий (над 70%) са най-удобните и вкусни храни – именно готовите или предварително опаковани продукти.

Те заключават, че ще са необходими „многостепенни стратегии за обществено здраве, за да се постигне по-нисък прием на натрий в общности с висок риск и ограничени ресурси“.

