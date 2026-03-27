Трябва да използваме процесите в Близкия изток за по-фокусирана реклама в 6 страни, обяви министърът на туризма

Министърът на туризма Ирена Георгиева обяви, цитирана от БТА, че за двата месеца, които остават до началото на летния сезон, туристическите компании трябва да използват психологическата обстановка, свързана с процесите в Близкия изток, и да фокусират рекламата си върху пазарите във Великобритания, Германия, Полша и Чехия, както и да засилят присъствието си в Италия и Испания.

Ирена Георгиева призна, че към момента се отчита среден ръст от 1 процент на резервациите от водещите чуждестранни пазари спрямо предходната година. На този фон България има ръст от около 5% на резервациите през изминалия зимен сезон спрямо този през 2024 г. – 2025 година.

Освен това през декември 2025 г. у нас се е наблюдавал засилен интерес от гръцки туристи, като техните регистрации са били над 28 000 броя.

Що се отнася до предстоящия летен сезон, министър Георгиева отчете, че към момента 138 плажа имат действащи договори за концесия или наем, а 96 са определени като неохраняеми и им се търси наемател. Тя обяви, че това лято фокусът ще е върху вътрешния пазар и българския турист. По този повод Ирена Георгиева цитира данни, че през миналия летен сезон – през 2025 г. – у нас са отчетени над 5.2 млн. туристически регистрации, от които 2.8 млн. са на чуждестранни гости, което прави повече от половината.

В същото време Георгиева отбеляза, че според социологически проучвания над 77% от българските граждани смятат България за добра туристическа дестинация. Ето защо предстои на вътрешния пазар да се проведе мащабна рекламна кампания – включително дигитална и радио реклама в обществените медии – БНР, БНТ и БТА.

През април и май, например, като основен маркетингов инструмент ще бъде използвано домакинството на България на „Джиро д’Италия„.

За началото на летния сезон министър Георгиева сподели, че по предложение на кмета на Бургас Димитър Николов има идея, специално за Южното Черноморие, той да бъде открит заедно с „Джиро д’Италия“.

За Варна, която ще чества годишнината си като курортен град, предстои допълнително да бъде обсъдено как точно ще стане откриването, допълни Георгиева.

В очакване на лятото, да поговорим за компенсации

Въпреки че пресконференцията, която даде служебният министър на туризма, бе посветена на етапната подготовка за летния сезон, въпросите за икономическите мерки и компенсациите за бранша, не я отминаха.

Тя увери присъстващите, че по обсъдените вчера искания на бранша вече се работи.

Обсъждат се компенсаторни механизми за тока и горивата, както и се разглеждат исканията за диференцирана ДДС ставка от 9 процента за ресторантьорите и за доставката на храна и безалкохолни напитки.

Георгиева добави, че се търси законов механизъм за разсрочване на задълженията на туроператорите към клиенти за неосъществени пътувания заради конфликта в Близкия изток чрез ваучери, подобно на COVID-модела.

По темата за Туристическия гаранционен фонд, чието въвеждане бе прието само на първо четене с промените в Закона за туризма, министър Георгиева посочи, че продължават дебатите по структурата на фонда и вноските в него. Основен проблем остава раздробеността на пазара и липсата на счетоводно разделение между пакетни услуги и други обороти при туроператорите, коментира министър Георгиева.

По думите й се обмисля разширяване на обхвата на застраховката „Отговорност на туроператора“, за да покрива не само несъстоятелност, но и форсмажорни обстоятелства.