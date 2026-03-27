Шефът на затвора в София хвърли оставка, Янкулов подписа

Затвор

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов освободи от длъжност старши комисар Борислав Чорбански, началник на Софийския централен затвор. Чобански е подал заявление за напускане, което Янкулов е подписал.

Чобански хвърлил оставката си след приключването на дисциплинарното производство срещу него. Както е известно то бе образувано по повод искането на Евелин Банев-Брендо да бъде освободен предсрочно и последвалото предложение на СЦЗ искането да бъде разгледано. Тогава ръководството на затвора се мотивира с това, че поведението на Брендо зад решетките е било примерно и може да бъде освободен предсрочно.

Дисциплинарното производство срещу Чорбан бе прекратено, поради липса на достатъчно доказателства за извършено дисциплинарно нарушение.

За изпълняващ функциите „началник на затвора-София“, със заповед на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, е определен главен инспектор Росен Димчев, досегашен заместник на Чорбански.

