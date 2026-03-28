Министерството на вътрешната сигурност на САЩ очаква финансова инжекция от Конгреса

министерство на вътрешната сигурност сащ

Камарата на представителите на САЩ одобри законопроект за удължаване на финансирането на Министерството на вътрешната сигурност (DHS) до 22 май.

Документът беше подкрепен от 213 членове на долната камара на законодателния орган на САЩ, като 203 членове гласуваха против. Очаква се законопроектът да не бъде приет в Сената поради позицията на демократите. Горната камара предлага собствен план, удължаващ финансирането на агенцията до края на септември.

На 14 февруари DHS частично преустанови дейността си поради липса на финансиране.

Представители на Демократическата партия искат преразглеждане на плана за финансиране на министерството след смъртта на двама американски граждани , причинена от служители на реда по време на операция за ограничаване на незаконната имиграция в Минеаполис, щата Минесота. Поради тази причина демократите планират да намалят бюджета на Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE), която е част от структурата на министерството, и да направят корекции в нейните операции.

