Замените на членове на СИК ще е максимално затруднена, отбеляза Росица Матева от ЦИК

Максимално ще бъде ограничена възможността за замените на членове на секционните избирателни комисии (СИК). Това каза в предаването „Неделя 150“ на БНР Росица Матева, заместник-председател и говорител на Централната избирателна комисия.

„Този път всички сме единодушни, че замените на членове на секционните избирателни комисии (СИК) ще се извършват само в ситуации, когато са изпълнени изискванията на чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс. Ако някой член на СИК се откаже, на РИК трябва да бъде предоставено писмено желание да бъде заличен – саморъчно изписани имената му и саморъчно подписано“.

Матева отбеляза, че

обучението на членовете на секционните избирателни комисии все още не е започнало.

И уточни, че районните избирателни комисии ще обучават членовете на секционни комисии между Цветница и Великден или след Великден, непосредствено преди изборите. „За да има по-голям ефект“, подчерта Матева.

Бюлетините изглеждат както на предходни избори,

посочи тя. За всеки избор се утвърждават различни защити на хартията, защото това изисква Избирателният кодекс. „Хартията за гласуване с машинни бюлетини трябва да бъде със специализирана защита“, подчерта Матева. „Тя се доставя от печатница на БНБ“.

С измененията в Избирателния кодекс, с които беше въведен параван (който замени т.нар. тъмни стаички), беше променено изискването хартията да бъде доставяна от печатница на БНБ, отбеляза Матева. Затова ЦИК всеки път изпраща изискванията на производителя на машините на печатница на БНБ и вече имат тяхното уверение и писмена гаранция, че хартията е същата, поясни Матева.

Тя припомни, че

гласуването извън страната ще бъде отново с бюлетина без преференции,

„защото въвеждането на район „Чужбина“ беше отложено“.

Разработва се мобилно приложение за проверка на въвеждането и правилното изчисляване на резултатите, което да улесни работата на секционните комисии, каза още Росица Матева.

В изборите ще участват 24 формации – 14 партии и 10 коалиции.

Формациите имат регистрирани кандидатски листи във всички изборни райони. Има един независим кандидат в Смолян.

През април ще е осмият парламентарен вот от 2021 г. насам.