10-минутна пилатес тренировка е истинска промяна за корема и седалището

Тази 10-минутна тренировка от пилатес инструктора Move With Nicole е идеална за изграждане на точно този тип сила и стабилност. Нужно ви е само постелка за пилатес или йога и достатъчно място да разтегнете ръцете и краката си.

Никол изпълнява тренировката заедно с вас и дава указания чрез глас, така че можете да следвате движенията ѝ, дори ако не гледате постоянно екрана.

Тренировката е бърз и ефективен начин да подобрите силата на корема и седалището. Подходяща е за повечето нива, но ако сте начинаещи, може да се наложи да правите повече почивки.

Започвате веднага

Тъй като тренировката е само 10 минути, почти няма загрявка и много бързо преминавате към упражнението „стоте“ (Pilates hundred).

Фокус върху две основни зони

Поради кратката продължителност, тренировката се концентрира върху две основни области, вместо да обхваща много мускулни групи.

Първо се изпълнява по-дълга серия упражнения за корем (горни, долни и коси мускули), след което следват две серии за седалището, като се работи последователно за всяка страна.

Това означава, че някои части на тялото се натоварват по-малко, но пък целевите мускули се тренират по-ефективно.

Фокусирайте се върху дишането

В пилатес дишането е изключително важно. Трябва да синхронизирате движенията си с вдишване и издишване, което прави упражненията по-ефективни и по-лесни за изпълнение.

Никол ви насочва кога да дишате, а това не само подобрява тренировката, но и помага да се разсеете от натоварването в мускулите.

Натоварването се увеличава постепенно

Вместо стандартна структура с почивки, тази тренировка надгражда движенията едно върху друго, като постепенно увеличава трудността.

В началото упражненията може да ви се сторят лесни, но не се заблуждавайте – с времето те стават по-предизвикателни, без почти никакви паузи.

Този подход е отличен за изграждане на сила и издръжливост в корема, а също така позволява да извлечете максимума от кратките 10 минути.

Това е бърза, ефективна и добре структурирана тренировка, която се вписва лесно в натоварено ежедневие. Ако искате да подобрите силата на корема и стабилността си, особено ако бягате тази 10-минутна пилатес рутина определено си заслужава да се пробва.

