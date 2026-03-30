Шефовете на НАП и КЗП на среща при президента заради антикризисните мерки около конфликта в Близкия изток

Президентът Илияна Йотова ще се срещне с ръководствата на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите, за да обсъди с тях възможните механизми за предотвратяване ръста на цените заради кризата в Близкия изток.

Разговорите са по инициатива на държавния глава и са продължение на срещите й с представители на различни институции във връзка с мерките за реагиране на икономическите последствия от войната в Иран.

Припомняме, че в петък служебното правителство обяви пакет от мерки в отговор на кризата, които остойности на 100 милиона евро. Част от тях са насочени към подпомагане на секторите земеделие, транспорт и енергетика. Друга част предвиждат създаване на щаб в Министерския съвет, който ще следи за непазарно поведение по веригата на доставки, заедно с частния сектор и потребителските организации.

Преди обявяването на мерките от страна на кабинета, президентът Йотова обсъди възможните механизми за предотвратяване ръста на цените с ръководството на Комисията за защита на конкуренцията. Председателят на КЗК – Росен Карадимов – я информира и за анализите на антимонополния орган на пазара на храни и лекарства.

Днес представителите на Приходната агенция – Милена Кръстанова и на Комисията за защита на потребителите – Александър Колячев ще запознаят Илияна Йотова не само с мерките за преодоляване на икономическите последици от конфликта в Близкия, но и с резултатите от наблюдението и контрола по въвеждане на еврото.

