Сирия търси инвестиции от 1 млрд. долара за възстановяване на пощенските и мобилните мрежи

Сирия търси чуждестранни инвеститори, които да вложат 1 млрд. долара в обновяване на мобилната мрежа и пощенските услуги, докато страната се възстановява след премахването на санкциите от САЩ.

Около половината от сумата – 500 млн. долара – е предназначена за възстановяване на сирийската поща. Интерес към проекта вече са проявили италианската Poste Italiane и консорциум между френската La Poste и CMA CGM SA, съобщават от Министерството на комуникациите на Сирия. Освен тях, държавните пощенски служби на Саудитска Арабия, ОАЕ и Йордания също обмислят инвестиция, но разговорите са все още на ранен етап и са частни.

Сирия също търси инвеститори за сумата от 500 млн. долара за изграждане на нова мобилна инфраструктура и подобряване на покритието в оживени търговски райони. Генералният директор на Йорданската поща, Ханади Ал-Тайеб, потвърди, че са били потърсени от сирийските власти, изучават въпроса и скоро ще посетят страната. Все още обаче няма решение дали ще участват в търга.

Проектът показва амбицията на новото сирийско правителство да възстанови икономиката, разрушена от войната. Президентът Ахмед Ал-Шараа, бивш джихадист, който е имал награда от 10 млн. долара на главата си, представя управлението си като ново начало и търси международни партньорства. САЩ, Европа и страните от Залива проявяват интерес, като Саудитска Арабия е предложила значителни инвестиции.

Инвестициите в мобилната инфраструктура ще включват инсталиране на т.нар. Разпределени антени (Distributed Antenna Systems) на ключови места като летища, пристанища, търговски центрове и стадиони. Инвеститорите ще сключват договори за разпределение на приходите с лицензирани сирийски мобилни оператори.

В момента Сирия има два мобилни оператора – Syriatel и MTN Syria, част от африканската група MTN. MTN планира да напусне страната след споразумение с властите. Отделно Сирия е обявила търг за телекомуникационен лиценз за над 1 млрд. долара, който не е свързан с пощенската и мобилната инфраструктура.