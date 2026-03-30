Правителството увеличи с €400 хил. парите по план-сметката за вота на 19 април

Служебното правителство увеличи с 400 хиляди евро парите по план-сметката за организацията и провеждането на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Средствата са за изработването и доставката на паравани за гласуване с хартиени бюлетини в секциите от страната. Така разходите вече надхвърлят 66 млн. евро, като към тях ще се добавят и тези от обществените поръчки на ЦИК за машинния вот, обработката на изборните резултати и отпечатването на бюлетините.



От Координационния механизъм за организацията на вота към правителството отчитат, че дейностите се изпълняват в срок и по план.



Областните управители вече са организирали изработването и закупуването на параваните за гласуване с хартиена бюлетина, обяви Ваня Нушева, съветник на служебният премиер:



„При някои областни управители вече са налични“, посочи тя.



До края на седмицата ще приключи процесът по удостоверяване на машините.



За гласуването зад граница са посочени максимално много секции – 493. От тях най-много ще са в Германия – 70, в Испания – 67, тези във Великобритания, включително тези в дипломатически и консулски служби, ще са 28, в Турция 27 секции, а секциите в САЩ – 24.



До тази сутрин получените в МВР сигнали за нарушаване политическите права на гражданите са 576, най-много в Бургас и София ГРАД. Образуваните досъдебни производства са над 180.



„120 специализирани полицейски операции. До момента са задържани 95 – 34 от тях в СДВР, 15 в Бургас, по 5 в Кюстендил, Хасково и Шумен, по 4 в Благоевград, Кърджали, Монтана и Перник“, посочи Иван Анчев, заместник-министър на МВР.



Щабът към правителството обяви, че се търси техническо решение, как да се улеснят незрящите избиратели. ЦИК прие, че трябва да има аудиофайлове с кандидатските листи на партии и коалиции, но Министерството на електронното управление предлага друг подход – QR код да води към сайтовете на районните комисии, където информацията е налична.



„Незрящите граждани има достатъчно добри технологични решения, които използват, така че съответната информация да бъде изчетена от тях“, каза заместник-министър Николай Минев.