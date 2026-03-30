Кандидатстването за „За жените в науката“ 2026 продължава до 15 май

Талантливите жени учени в България могат да кандидатстват за 16-ото издание на „За жените в науката“ до 15 май 2026 година. Младите изследователки в областта на природните науки могат да се включат през официалния уебсайт на програмата: www.zajenitevnaukata.bg.

Програмата ще отличи три проекта с по 7000 евро всеки, което цели да подкрепи реалното развитие на иновативни научни идеи в страната – от решения за опазване на биоразнообразието до иновативни подходи в медицината и лечението на сериозни заболявания.

Националната програма „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО е един от най-престижните научни конкурси в България и света, който насърчава младите жени учени у нас да развиват своите изследвания и да търсят решения на ключови обществени предизвикателства. В България тя се реализира вече 16 години в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Националната комисия за ЮНЕСКО в България и L’Oréal България, като до днес е отличила 42 българки за техния научен потенциал и постижения с общ награден фонд 210 000 евро.

Кандидатстването е отворено за жени до 35 години, които работят в областта на природните науки. Те трябва да бъдат докторанти или вече да са защитили докторска степен, както и да развиват собствен иновативен научен проект с потенциално значение на национално или глобално ниво. Кандидатурите ще бъдат оценявани от експертно жури от утвърдени научни специалисти, а лауреатите ще бъдат обявени на официална церемония през есента на 2026 година.

Пълните условия за кандидатстване са публикувани на:

www.zajenitevnaukata.bg

