Екзекутираха двама мъже от забранената опозиция в Иран

Иранските власти екзекутираха двама членове на забранената опозиционна организация – Муджахидин-е Халк (MEK), Акбар Данешваркар и Мохамад Тагауи-Сангдехи, които са били признати за виновни в опит за сваляне на ислямската република. Мъжете са били обесени днес сутринта, предаде ДПА. Твърди се, че двамата са планирали атаки и от тях са били иззети оръжия.

Правозащитници определиха екзекутираните като политически затворници. Организацията обаче е силно противоречива и до голяма степен е отхвърляна от опозиционните фигури както във, така и извън Иран.

“Те са били държани продължително време в изолатор, подлагани на мъчения и им е бил отказан достъп до адвокат”, написа в “Екс” Махмуд Амири-Могадам, директор на организацията “Човешки права в Иран”.

Не е ясно кога са били арестувани или дали това се е случило през последните протести, които взеха живота на хиляди иранци – между 3000 и 7000 според различни източници.

Междувременно египетският президент Абдел Фатах ас Сиси призова Доналд Тръмп да прекрати войната в Близкия изток, като заяви, че никой друг не може да го направи, предаде “Ройтерс”. От своя страна, американският държавен глава заяви пред репортери на борда на “Еър Форс 1”, че САЩ водят сериозни дискусии с нов и по-разумен режим за прекратяване на военните операции в Иран.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи пък каза, че Иран смята исканията на САЩ за преговори за “прекомерни”, визирайки 15-точковия план.

Припомняме, че Доналд Тръмп удължи ултиматума към Иран да деблокира морския трафик в Ормузкия проток до 6 април и обеща спиране до тогава на ударите по енергийните обекти на Иран.