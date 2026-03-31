ДПС се оплака от полицейски натиск пред ОССЕ и обвини МВР в репресии

ДПС се оплака от полицейски натиск пред Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, като представи действията на МВР като целенасочена кампания срещу свои активисти и местни представители.

От партията на Делян Пеевски твърдят, че проверките и акциите на полицията не са свързани с борба срещу купуването на гласове, а по-скоро със сплашване на техни представители по места. В подкрепа на тезата си те дори правят препратки към вече публични политически скандали и записи.

Срещата с наблюдателите на ОССЕ е част от международното наблюдение на изборната кампания за вота на 19 април, като от ДПС използваха формата, за да изразят притеснения за „репресивна политика“ и ограничаване на политическата конкуренция.

Партията заявява, че разполага със сигнали за проверки и задържания на свои симпатизанти, които ще обобщи след изборите. Междувременно обяви, че ще постави темата и в парламента при изслушване на служебния вътрешен министър Емил Дечев.

Въпреки оплакванията от натиск, от ДПС подчертават, че очакват мобилизация на своя електорат и по-добър резултат на изборите. Паралелно с това партията отново повдигна въпроса за машинното гласуване, като заяви подкрепа само при наличие на достатъчен контрол върху отчитането на резултатите.