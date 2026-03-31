Икономическите отношения между България и Турция се задълбочават с нови инвестиции и партньорства

Икономическите отношения между България и Турция бяха във фокуса на среща между министъра на иновациите и растежа Ирена Младенова и турския посланик Мехмет Саит Уянък, на която бяха обсъдени възможности за нови инвестиции и партньорства.

По време на срещата беше подчертано, че Турция е сред ключовите търговски партньори на България, а редица турски фирми вече развиват дейност у нас. Отбелязан беше и интересът към Интерактивната инвестиционна карта, разработена от Министерството на иновациите и растежа и Българската агенция за инвестиции, която подпомага инвеститорите.

Според посланик Уянък инвестициите от Турция в България достигат близо 3 млрд. долара, като интересът на бизнеса от южната ни съседка продължава да расте.

Двете страни са обсъдили и сътрудничество в областта на иновациите в отбраната и разработването на продукти с двойна употреба. Акцент е поставен върху възможностите в рамките на програмата DIANA на НАТО, където България и Турция разполагат с тестови центрове, а се планира и бъдещо партньорство в подкрепа на стартиращи компании.