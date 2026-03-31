Цените на петрола не са определящ рисков фактор за Биткойн в днешната пазарна ситуация

Цените на петрола не са определящ рисков фактор за Биткойн в днешната пазарна структура, която все повече се формира от институционалния капитал. Това сочи годишният доклад „Механизъм на влияние на цените на петрола върху Биткойн“ на Binance Research, изследователското звено на водещата блокчейн екосистема Binance, който представлява обширен анализ, базиран на десетгодишни данни (2016-2026 г.) и напреднали иконометрични модели.

Проучването използва скорошната криза в Ормузкия проток между февруари и март 2026 г. като „естествен експеримент“ за оценка на връзката между активите.

Анализът установява, че

доходностите на Биткойн и суровия петрол са статистически независими.

Единствената значима положителна корелация е регистрирана между 2020 и 2022 г., в период на безпрецедентно парично разширение, когато рисковите активи се движат в синхрон поради споделен глобален ликвиден фактор. Извън този изключителен период, корелацията между двата актива е практически нулева.

Кризата в Ормузкия проток през 2026 г. се оказа особено показателен тест за тази независимост.

Между 23 февруари и 18 март цената на суровия петрол Брент скочи с над 46% на фона на прекъсвания в доставките, което се превърна в един от най-резките краткосрочни енергийни шокове в съвременната история. През същия период Биткойн нарасна с 15%, надминавайки Nasdaq (+1%) и златото (−3%). Ценовото му движение следва трифазен модел: първоначален спад, период на усвояване на шока и накрая независим ръст, при който Биткойн поскъпва от 66 000 долара до 75 000 долара, докато цената на петрола продължава да се покачва.

В контекста на тази динамика докладът

подчертава решаващата роля на институционалния капитал,

който действа като стабилизиращ фактор чрез няколко канала. По време на най-острата фаза на кризата (2–17 март), спот ETF-ите на Биткойн регистрират нетен приток от 1.7 млрд. долара. Същевременно търсенето на американските пазари се засилва – корпорациите продължават да натрупват Биткойн в баланса си. Заедно тези потоци абсорбират макроикономическия шок и подкрепят последващото възстановяване на цената.

Докладът отбелязва също, че

колебанията в цената на петрола наистина оказват влияние върху краткосрочната волатилност на Биткойн,

но не и върху посоката на движението му. В този контекст, геополитическите събития, свързани с петрола, по-скоро създават възможности за влизане на пазара, а не структурни рискове в сегашната пазарна среда.

Историческият анализ потвърждава тази гледна точка. След избухването на конфликта между Русия и Украйна през 2022 г., суровият петрол Брент нараства от 94 долара до над 120 долара, докато Биткойн отбелязва ръст от 24% през следващите седмици. Последвалият спад не е предизвикан от цените на петрола, а от вътрешни събития на криптопазара, включително колапса на Terra/Luna и фалита на Three Arrows Capital.

„Докладът показва, че няма доказателства в подкрепа на включването на петрола като ключова променлива в инвестиционните модели за Биткойн. Инвеститорите следва да се фокусират върху показатели, специфични за криптовалутите, като потоците към ETF, натрупвания на дългосрочни инвеститори и ликвидност на стейбълкойните. Тази независимост обаче може да се промени при екстремни условия, като глобална ликвидна криза или агресивно затягане на паричната политика“, коментира екипът на Binance.

