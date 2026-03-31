Мартенската инфлация в еврозоната с най-стръмен скок от 2022-а насам

Еврозоната отчита най-стръмния скок на инфлацията от 2022 г. насам, след като войната в Иран доведе до рязко повишение на разходите за енергия, подкрепяйки очакванията, че Европейската централна банка ще трябва по-скоро да повиши лихвените проценти. През март потребителските цени в блока на еврото са се увеличили с 2.5% спрямо същия период на 2025-а – най-високото равнище от януари 2025-а – срещу 1.9% ръст през февруари, показват публикуваните на 31 март предварителни оценки на европейската статистическа служба „Евростат“. Проучване на агенция „Блумбърг“ предвиждаше средно повишение от 2.6 процента.

Хармонизираният базов инфлационен индекс, от който са изключени силно променящи се стоки като храни и енергия, неочаквано е забавил растежа си до 2.3%, а внимателно следеният индекс на услугите също се е понижил, става ясно от оценките „Евростат“.

С продължаващия от месец конфликт в Близкия изток, последиците от него се усещат все по-ясно в Европа, където не само инфлацията, но и очакванията за посоката на цените се повишават значително. Правителствата и централните банки в региона пък намаляват прогнозите си за икономически растеж, докато фирмите се подготвят за срив на търсенето на клиентите им.

ЕЦБ заявява, че няма да позволи повторение на скока на инфлацията, последвал руската инвазия в Украйна през 2022 г., обещавайки да действа бързо и решително, ако е необходимо. Но без яснота кога ще приключат боевете, служителите все още оценяват последиците.

Увеличените цени на петрола и природния газ вече хвърлят съмнение върху базовата перспектива на ЕЦБ за инфлация от средно 2.6% тази година. При по-екстремен резултат, ценовият ръст може да достигнат пик от 6.3% през 2027 година.

„Днес можем да кажем, че базовият сценарий, за който бяха направени предвиждания на 11 март, би могъл да се счита за оптимистичен сценарий“, коментира на 31 март в Талин ръководителят на естонската централна банка Мадис Мюлер. „Вероятно е през следващите тримесечия лихвените проценти да се повишат.“

Това със сигурност е мнението и на инвеститорите. Пазарите предвиждат повишение на лихвата по депозитите до три четвърти пункта тази година над сегашните 2% годишно. Безсилна да предотврати колебанията на енергийните пазари, ЕЦБ се съсредоточава вместо това върху мерки за предотвратяването на вторични ефекти, включително прекомерно увеличение на заплатите и продажните цени. Тя е обезпокоена и от верижните последствия върху ред артикули като цените на торовете и храните, които помагат за формирането на нагласите на домакинствата.

Проучване, публикувано на 30 март, показа, че инфлационните очаквания на потребителите са се увеличили през март, а фирмите също очакват рязко повишение на цените си. Пазарните индикатори също вече реагираха. Дългосрочните инфлационни лихвени суапови контракти скочиха в ранните дни на войната, преди да заличат голяма част от движението, защото търговците започнаха да включват в цените повишенията на лихвените проценти.

„Ще бъде от съществено значение да се следят отблизо очакванията и да се предотврати спирала заплати-цени, като същевременно се гарантира, че мерките по паричната политика остават пропорционални“, заяви управителят на „Банка д’Италия“ Фабио Панета. Родната му Италия най-неочаквано се е предпазила от инфлационен ръст, като предварителната оценка на индекса на потребителските цени се запазва непроменена – 1.5 процента.

Инфлацията във Франция обаче се ускорява, но не чак до 2%, а до 1.9 процента. Германия и Испания, които отчетоха показателите си ден по-рано, регистрираха по-бърз ценови ръст, съответно от 2.8% и 3.3 процента. Инфлационната оценка за България съвпада със средните за еврозоната 2.6% годишно. Месечният ръст за страната ни е оценен на 0.9 процента.

Очаква се по-нататъшно ускорение на инфлационните показатели, което само ще увеличи натиска върху ЕЦБ. „Колкото по-дълго продължава войната в Иран и колкото по-разрушителна става, толкова по-голям ще бъде рискът от инфлация“, отбелязва председателят на Централната банка на Словакия Петер Кажимир. „Следователно, толкова по-рано и по-решително ще трябва да реагираме.“