Unilever преговаря за обединение с McCormick в нов хранителен гигант за 60 млрд. долара

Британската Unilever е в напреднали преговори да обедини своя хранителен бизнес с производителя на подправки McCormick. Сделка, която би създала нов хранителен гигант на стойност около 60 милиарда долара, включително дълговете, според източници, запознати с въпроса.

Според същите източници, сделката с комбинация от пари и акции може да бъде обявена още във вторник (31 март), когато McCormick ще публикува последните си тримесечни резултати, като същевременно предупреждават, че плановете все още могат да се забавят.

Тази значителна промяна в стратегията на Unilever ще продължи тенденцията на консолидиране и пренасочване на бизнесите на потребителските конгломерати и ще остави базираната в Обединеното кралство компания съсредоточена върху козметика, лична грижа и домашни продукти.

Очаква се акционерите на Unilever да притежават около две трети от новия хранителен бизнес. Сделката включва и парична част от около 16 милиарда долара.

Unilever има пазарна стойност от над 130 милиарда долара, а хранителните ѝ марки включват майонезата Hellmann’s и супените миксове Knorr. Пазарната стойност на McCormick към понеделник е малко над 14 милиарда долара. Компанията е известна със своите подправки в бутилки с червен капак и правоъгълни кутии и притежава марки като жълта горчица French’s, подправката Old Bay и лютивия сос Cholula.

Съветът на директорите на Unilever се събра в понеделник следобед, за да разгледа детайлите по сделката, допълниха източниците.