Ирански дрон удари кувейтски танкер с 2 млн. барела петрол в пристанището на Дубай

Иран атакува и подпали натоварения със суров петрол танкер „Ал Салми“, закотвен в пристанището на Дубай. Ударът е повредил корпуса на плавателния съд, пораждайки опасения за евентуален разлив на гориво. Властите в Дубай заявиха, че атаката с дрон е причинила пожар на борда, който е бил потушен рано сутринта на 31 март. Те продължават да оценяват ситуацията и добавят, че няма съобщения за пострадали и всички 24 членове на екипажа са в безопасност.

Цените на суровия петрол за кратко се повишиха след като държавната информационна агенция на Кувейт KUNA съобщи за атаката срещу танкера, който може да превозва около 2 милиона барела петрол на стойност над 200 милиона долара по текущи цени. Впоследствие те се понижиха, след като „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че Тръмп е споделил пред свои сътрудници, че е готов да сложи край на войната, дори ако Ормузкият проток остане затворен, и че военните варианти „не са негов непосредствен приоритет“.

Поредното нападение на Техеран срещу съседите от Залива дойде часове след като американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати ще унищожат енергийните централи и нефтените кладенци на Иран, ако не отвори Ормузкия проток. Ударът срещу „Ал Салми“ е последният от поредица нападения срещу търговски кораби в Персийския залив и Ормузкия проток, откакто Вашингтон и Тел Авив започнаха войната си срещу ислямската държава миналия месец. Атаките от двете страни на воюващите не показват признаци на отслабване, което поражда опасения за по-широк конфликт в Близкия изток, който продължава повече от месец, убивайки хиляди, нарушавайки енергийните доставки и заплашвайки да предизвика срив на световната икономика.

В Дубай продължава работата по оценка на щетите по танкера, съобщи компанията Kuwait Petroleum Corporation. Той е бил натоварен с 2 милиона барела петрол от Кувейт и Саудитска Арабия, според данни на индустриални организации. Дестинацията му е посочена като Циндао, Китай, според докладите.

Поскъпването на суровия петрол и горивата започна да натежава върху финансите на американските домакинства и да се превръща в политическо главоболие за Тръмп и неговата Републиканска партия преди междинните избори през ноември, след като те обещаха да намалят цените на енергията и да увеличат производството на петрол и газ родината си. Средната цена на бензина в Съединените щати достигна 3.99 долара за галон на 30 март. Експерти предупреждават, че повишените разходи за горива биха могли да принудят американците да преосмислят плановете си за пътуване през лятото.

Хиляди войници от елитната 82-ра въздушно-десантна дивизия на американската армия започнаха да пристигат в Близкия изток, което би разширило възможностите на Тръмп да включи разполагането на сили на иранска територия, дори докато води преговори с Техеран.

Говорителката на Белия дом Керълайн Ливит заяви, че стопанинът на Белия дома иска да постигне споразумение с иранските власти преди крайния срок 6 април, който определи като пореден краен срок за отваряне на Ормузкия проток.

Междувременно, лекият американски суров петрол WTI приключи борсовата си сесия на 30 март над 100 щ. долара за барел за първи път от началото на войната. Фючърсите на WTI за доставка през май се повишиха с над 3% – до 102.88 долара за барел – най-високата котировка от юли 2022 година. Цената от 100 долара е ключово психологическо ниво, следено от търговците и други участници на пазара.

Международният базов сорт „Брент“ пък е напът да отчете ръст от 59% през март – най-мощният в историята, заради военните действия в Персийския залив.

В 8.08 ч. българско време на 31 март фючърсните контракти на „Брент“ за доставка през юни се търгуваха за 107.44 щ. долара за барел, а на WTI за доставка през май – за 102.96 долара за барел.