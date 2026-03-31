Тръмп е готов да прекрати войната срещу Иран и без да отваря Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е готов да прекрати войната срещу Иран, оставяйки Ормузкия проток затворен за корабоплаване, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според източници на вестника, през последните дни Доналд Тръмп и неговите помощници са стигнали до заключението, че опитът за деблокиране на пролива ще удължи конфликта. Президентът на САЩ е решил, че Вашингтон трябва да постигне основните си цели – да отслаби военноморските сили и ракетните запаси на Иран, а след това да прекрати конфликта, като същевременно продължи да оказва дипломатически натиск върху Техеран.

Според източници, президентът Тръмп възнамерява да поиска от

съюзниците в Европа и Персийския залив да поемат инициативата за деблокиране на Ормузкия проток.

В същото време идват и други новини от района.

Хиляди войници от елитната 82-ра въздушно-десантна дивизия на американската армия започнаха да пристигат в Близкия изток, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници.

Според тях, разположените части включват щаб на дивизия, логистични части и бойна бригада. Хиляди моряци и морски пехотинци вече са разположени в региона.

Източници на Ал Джазира съобщиха, че парашутистите ще продължат да пристигат през цялата седмица. Общо 3000 дивизионни войници ще бъдат разположени в региона.

Източници на Ройтерс отбелязаха, че

решение за разполагане на войски в Иран все още не е взето.

Обсъжданите варианти включват завземането на остров Харг, през който преминава 90% от иранския износ на петрол, и гарантиране на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток.