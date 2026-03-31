КФН обяви началото на инициативата „Инвестирай безопасно“

Комисията за финансов надзор започва инициатива „Инвестирай безопасно“, съобщиха от регулатора. Целта е да се повиши финансовата култура на българина с особен акцент върху правилата за безопасност, които трябва да се спазват при вложения в ценни книжа или криптоактиви.

Според проучване на Евробарометър, общо 55% от гражданите съобщават, че често са изложени на дезинформация, което е и най-високият дял в Европейския съюз.

Все повече младежи попадат в дългова спирала, липсват базови познания в сферата на финансите.

Равнището на финансова грамотност в България е по-ниско спрямо останалите държави в Евросъюза,

поради което са необходими целенасочени и ефективни политики и програми за нейното повишаване, сочат данни от Националната стратегия за финансова грамотност.

Според проучване на агенция „Тренд“, общо 73% от запитаните не спестяват. Инвестиции правят едва 8% от участвалите в проучването, а делът на тези, които твърдо отговарят „не инвестирам“ се запазва висок – 90 процента.

В рамките на инициативата е създаден специален сайт https://www.fsc.bg/invest-safely/.

Подготвени са и поредица от клипове и текстове, които ще бъдат разпространени в онлайн медии и в социалните мрежи.