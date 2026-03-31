Мениджърите на „Стара планина холд“ предлагат по 0.12 евро дивидент за 2025 г.

Част от нетната печалба на „Стара планина холд“ АД – София за 2025 г., в размер на 2 545 134.05 евро, да бъде изплатена като дивидент, предлагат мениджърите на бившия приватизационен фонд. Решение за това ще вземе редовното общо събрание на акционерите на 10 юни в София.

Брутната сума на акция е 0.12281 евро. Изплащането на дивидента ще започне на 1 август. Срокът за получаване на дължимите суми чрез банката, с която е сключен договор за изплащане на дивидента, е шест месеца. Изплащането ще става чрез „Централен депозитар“ АД и чрез офисите на „Интернешънъл асет банк“ АД.

Нетната печалба на холдинга за 2025 г. е 5 237 382.80 лв. (2 677 831.30 евро).

Остатъкът от нея след изплащане на дивидента ще се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

Общото събрание ще гласува и за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 година. Има предложение за промяна в състава на борда. Проектът за решение предвижда освобождаване на Стефан Атанасов Николов като член на съвета на „Стара планина холд“ поради настъпила смърт. Предлага се и съветът на директорите на дружеството да се състои от трима членове.

В днвения ред е и точката за определяне на допълнително възнаграждение в размер на по 2% от печалбата след облагане за 2025 година на всеки член от борда, което да се начисли в разходите за възнаграждения за 2026 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 на Политиката за възнагражденията на компанията.

Акционерите ще гласуват и изменение в устава на дружеството в изпълнение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България. То се отнася до капитала на холдинга, който се преоразува в 10 710 000 евро. Той е изцяло записан и внесен и е разделен на 21 000 000 поименни непривилегировани акции с право на глас с номинална стойност 0.51 евро всяка от тях.

Сума в общ размер на 6 544 630.42 лева беше изплатена като дивидент от печалбата за 2024 година.

Всеки акционер получи по 0.31579 лева на акция, колкото беше разпределена и от положителния финансов резултат за 2023 и 2022 година. „Стара планина холд“ е единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала дивидент за всяка година от дейността си.

Акциите на „Стара планина холд“ се търгуват на Основния пазар BSE на „Българска фондова борса“, Сегмент „Standard“. Котировките им през последните дванадесет месеца вървят в посока нагоре и в момента се търгуват по 5.20 евро за един брой. Така и пазарната капитализация на холдинга се повиши и вече е над 109 млн. евро.