Toyota намалява производството на автомобили за четвърти пореден месец

Toyota Motor Corp. съобщи, че през февруари 2026 г. комбинираните обеми на производство на нейните подразделения по целия свят са намалели с 3,9% в сравнение със същия месец на миналата година. Компанията е произвела 749 700 автомобила през месеца, според Kyodo News. Това е четвъртият пореден месец на спад поради забавяне на производството в Китай и Япония.

Производството на Toyota извън Япония спадна с 4,6% (до близо 470 800 превозни средства). В Китай то се сви с 11,5% (до по-малко от 78 500 бройки) поради засилената конкуренция и „намалените работни дни по време на празниците за Лунната Нова година“. В Канада намалението е с 46,2% (до близо 23 200 бройки), както беше планирано преди актуализацията на модела RAV4 Sport Utility.

Само САЩ регистрираха увеличение от 3,4% (до близо 111 000 бройки) на фона на силното търсене на хибридни автомобили.

Вътрешното производство в Япония намаля с 2,6% (до над 278 900 бройки) главно поради по-малкото работни дни през февруари в сравнение с година по-рано.

Най-големият автомобилен производител в света по продажби също регистрира първия си спад на продажбите през февруари от три месеца – с 3,3%, до над 737 100 бройки. Международните продажби намаляха с 2,2% до близо 614 900 превозни средства. В Китай продажбите са с 13,9% по-малко – до под 82 500.

Съединените щати отново са изключението. Там продажбите се увеличиха с 3,2% до близо 181 000.

В Япония е регистриран значителен спад, като продажбите се свиха до под 122 300 превозни средства, което е с 8,3% по-малко от февруари миналата година.