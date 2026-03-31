РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Toyota намалява производството на автомобили за четвърти пореден месец

Toyota Motor Corp. съобщи, че през февруари 2026 г. комбинираните обеми на производство на нейните подразделения по целия свят са намалели с 3,9% в сравнение със същия месец на миналата година. Компанията е произвела 749 700 автомобила през месеца, според Kyodo News. Това е четвъртият пореден месец на спад поради забавяне на производството в Китай и Япония.

Производството на Toyota извън Япония спадна с 4,6% (до близо 470 800 превозни средства). В Китай то се сви с 11,5% (до по-малко от 78 500 бройки) поради засилената конкуренция и „намалените работни дни по време на празниците за Лунната Нова година“. В Канада намалението е с 46,2% (до близо 23 200 бройки), както беше планирано преди актуализацията на модела RAV4 Sport Utility. 

Само САЩ регистрираха увеличение от 3,4% (до близо 111 000 бройки) на фона на силното търсене на хибридни автомобили.

Вътрешното производство в Япония намаля с 2,6% (до над 278 900 бройки) главно поради по-малкото работни дни през февруари в сравнение с година по-рано.

Toyota RAV4

Най-големият автомобилен производител в света по продажби също регистрира първия си спад на продажбите през февруари от три месеца – с 3,3%, до над 737 100 бройки. Международните продажби намаляха с 2,2% до близо 614 900 превозни средства. В Китай продажбите са с 13,9% по-малко – до под 82 500. 

Съединените щати отново са изключението. Там продажбите се увеличиха с 3,2% до близо 181 000.

В Япония е регистриран значителен спад, като продажбите се свиха до под 122 300 превозни средства, което е с 8,3% по-малко от февруари миналата година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.