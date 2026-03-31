Тръмп каза на съюзниците си: Купувайте самолетно гориво от САЩ или си го вземете от Ормуз

Президентът Доналд Тръмп предупреди Великобритания и Франция, че „САЩ вече няма да са там, за да ви помагат“, изразявайки разочарованието си от отказа на съюзниците да се присъединят към военните действия срещу Иран.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че „Франция не е позволила на самолети, насочени към Израел и натоварени с военни доставки, да прелетят над френска територия“.

„Франция беше МНОГО БЕЗПОЛЕЗНА по отношение на ‘Касапина на Иран’, който беше успешно елиминиран! САЩ ЩЕ ПОМНЯТ!!!“, написа той на 31 март.

В друга публикация президентът насочи критиките си към Великобритания.

„Всички тези държави, които не могат да получат самолетно гориво заради Ормузкия проток, като Обединеното кралство, което отказа да се включи в обезглавяването на Иран – имам предложение за вас: първо, купувайте от САЩ, ние имаме в изобилие, и второ, съберете малко закъсняла смелост, отидете до протока и просто го ВЗЕМЕТЕ“, заяви той.

„Ще трябва да започнете да се учите да се защитавате сами – САЩ вече няма да са там, за да ви помагат, както и вие не бяхте там за нас. Иран на практика е опустошен. Трудната част вече е свършена. Отидете и си вземете собствен петрол!“, заключи Тръмп.

Той нееднократно изразява недоволството си от европейските съюзници, които отказват да участват в американско-израелската военна срещу Иран, както и нежеланието им да се включат в рисковите мерки за повторното отваряне на Ормузкия проток за международното корабоплаване.

Морският маршрут е почти напълно затворен от Иран, което ограничава глобалните доставки на петрол и газ, преминаващи през него, а редица танкери бяха атакувани при опити да преминат през контролирания от Иран воден път.

Тръмп разкритикува и съюзниците от НАТО за липсата на подкрепа към САЩ, като заяви пред репортери миналата седмица, че според него алиансът „прави много глупава грешка“.

„Отдавна си задавам въпроса дали НАТО изобщо би било до нас. Това беше добър тест, защото ние не се нуждаем от тях, но те трябваше да бъдат там“, каза той пред журналисти в Овалния кабинет.

