Девет причини да започнеш да инвестираш днес

Всеки търси добри възможности за инвестиции. Някои вече са намерили своята алтернатива за вложения, например, имоти. Други пък се насочват към вложения в акции, криптоактиви и ценни книжа на фондовата борса.
Има, разбира се, и такива които все още търсят своето място за вложения или се чудят дали е дошъл момента да започнат да инвестират? Но както се казва, всъщност най-доброто време да инвестираш е било вчера. Второто най-добро време е днес.
Дигиталната инициатива на Комисия за финансов надзор показва, че инвестирането може да е безопасно и достъпно за всеки. А с обновения сайт на #ИнвестирайБезопасно и правилната информация и знания всеки би могъл да направи първата си стъпка към по-сигурно и уверено финансово бъдеще – www.fsc.bg/invest-safely, отблязват от регулатора.
Ето и 9 причини да го направиш:
- Печалба – На първо място фондовите пазари дават възможност за по-висока доходност на спестяванията. Като всяко вложение и това крие своите рискове. За щастие обаче пазарът предлага всякакви алтернативи – от консервативния избор до високорисковите инвестиции. За разлика от банковите депозити, където доходността често е ограничена, акциите позволяват участие в растежа на компаниите. Инвеститорът печели както от повишаването на цената на ценна книга, така и от изплащаните дивиденти – част от печалбата, която дружествата разпределят към своите акционери.
- Необлагаемост – Българската данъчна система също прави инвестициите в акции сравнително привлекателни. По закон капиталовите печалби от продажба на акции, търгувани на регулирани пазари в България или в Европейския съюз са освободени от данък за физически лица. Това означава, че печалбата от продажба на акции на регулиран пазар може да бъде реализирана без облагане, което е рядко срещано предимство в международен контекст.
- Ликвидност – Освен данъчните предимства, инвестирането в акции предлага и значителна гъвкавост. За разлика от недвижимите имоти, акциите могат да бъдат купувани и продавани бързо, дори в рамките на секунди. Това означава висока ликвидност и възможност инвеститорите да управляват активно своите портфейли. Освен това достъпът до капиталовите пазари вече е значително улеснен чрез онлайн платформи и инвестиционни посредници, което позволява участие дори с малки суми.
- Защита – Важен аспект на инвестициите в акции е и защитата на инвеститорите. В България капиталовият пазар функционира в рамките на строга европейска регулаторна система, която цели да гарантира прозрачност, равнопоставеност и защита на участниците на пазара. Надзорът се осъществява от Комисия за финансов надзор, която следи за спазването на правилата от страна на инвестиционните посредници, публичните дружества и другите участници на пазара. Компаниите, чиито акции се търгуват на БФБ, са задължени да публикуват редовно финансови отчети, съществена информация и корпоративни събития, което осигурява на инвеститорите достъп до навременна и достоверна информация. Допълнителна защита предоставя и Фонд за компенсиране на инвеститорите, който покрива вземания на клиенти към инвестиционни посредници при определени случаи на невъзможност за изпълнение на задълженията им. Тази система от надзор, прозрачност и компенсационни механизми създава стабилна среда, в която инвеститорите могат да участват на пазара с по-голяма увереност.
- Подкрепа за икономиката – Инвестициите на фондовия пазар имат и по-широк икономически ефект. Когато инвеститорите купуват акции, те на практика осигуряват капитал на компаниите – ресурс, който може да бъде използван за разширяване на производството, внедряване на нови технологии и създаване на работни места. Именно по тази причина развитието на активен капиталов пазар се счита за ключов фактор за икономически растеж и модернизация на икономиката.
- Покупателна способност – Исторически погледнато, капиталовите пазари предлагат значителни възможности за дългосрочен растеж на средствата. В дълъг времеви хоризонт инвестициите в акции често изпреварват по доходност редица традиционни активи.
- Диверсификация – Предимство е и възможността за диверсификация – инвеститорите могат да разпределят средствата си между различни компании, отрасли и пазари, което намалява риска и прави портфейла по-устойчив във времето.
- Финансова независимост и дългосрочна сигурност – Правилното инвестиционно решение може да ти помогне да изградиш финансово благосъстояние, което да ти осигури сигурност в бъдеще. Със стратегическо и информирано инвестиране можеш да постигнеш по-високи доходи и да създадеш стабилна основа за себе си и семейството си.
- Бъдеще за децата – Инвестирането дава възможност да осигуриш стабилна финансова основа за бъдещето на своите деца. Натрупаният с времето капитал може да бъде използван за тяхното образование, квалификация, жилище или други важни житейски стъпки. По този начин днешните инвестиции се превръщат в реална подкрепа и повече възможности за тяхното развитие и по-сигурен старт в живота.