РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Девет причини да започнеш да инвестираш днес

Всеки търси добри възможности за инвестиции. Някои вече са намерили своята алтернатива за вложения, например, имоти. Други пък се насочват към вложения в акции, криптоактиви и ценни книжа на фондовата борса.

Има, разбира се, и такива които все още търсят своето място за вложения или се чудят дали е дошъл момента да започнат да инвестират? Но както се казва, всъщност най-доброто време да инвестираш е било вчера. Второто най-добро време е днес.

Дигиталната инициатива на Комисия за финансов надзор показва, че инвестирането може да е безопасно и достъпно за всеки. А с обновения сайт на #ИнвестирайБезопасно и правилната информация и знания всеки би могъл да направи първата си стъпка към по-сигурно и уверено финансово бъдеще – www.fsc.bg/invest-safely, отблязват от регулатора.

Ето и 9 причини да го направиш:

  1. Печалба – На първо място фондовите пазари дават възможност за по-висока доходност на спестяванията. Като всяко вложение и това крие своите рискове. За щастие обаче пазарът предлага всякакви алтернативи – от консервативния избор до високорисковите инвестиции. За разлика от банковите депозити, където доходността често е ограничена, акциите позволяват участие в растежа на компаниите. Инвеститорът печели както от повишаването на цената на ценна книга, така и от изплащаните дивиденти – част от печалбата, която дружествата разпределят към своите акционери.
  2. Необлагаемост – Българската данъчна система също прави инвестициите в акции сравнително привлекателни. По закон капиталовите печалби от продажба на акции, търгувани на регулирани пазари в България или в Европейския съюз са освободени от данък за физически лица. Това означава, че печалбата от продажба на акции на регулиран пазар може да бъде реализирана без облагане, което е рядко срещано предимство в международен контекст.
  3. Ликвидност – Освен данъчните предимства, инвестирането в акции предлага и значителна гъвкавост. За разлика от недвижимите имоти, акциите могат да бъдат купувани и продавани бързо, дори в рамките на секунди. Това означава висока ликвидност и възможност инвеститорите да управляват активно своите портфейли. Освен това достъпът до капиталовите пазари вече е значително улеснен чрез онлайн платформи и инвестиционни посредници, което позволява участие дори с малки суми.
  4. Защита – Важен аспект на инвестициите в акции е и защитата на инвеститорите. В България капиталовият пазар функционира в рамките на строга европейска регулаторна система, която цели да гарантира прозрачност, равнопоставеност и защита на участниците на пазара. Надзорът се осъществява от Комисия за финансов надзор, която следи за спазването на правилата от страна на инвестиционните посредници, публичните дружества и другите участници на пазара. Компаниите, чиито акции се търгуват на БФБ, са задължени да публикуват редовно финансови отчети, съществена информация и корпоративни събития, което осигурява на инвеститорите достъп до навременна и достоверна информация. Допълнителна защита предоставя и Фонд за компенсиране на инвеститорите, който покрива вземания на клиенти към инвестиционни посредници при определени случаи на невъзможност за изпълнение на задълженията им. Тази система от надзор, прозрачност и компенсационни механизми създава стабилна среда, в която инвеститорите могат да участват на пазара с по-голяма увереност.
  5. Подкрепа за икономиката – Инвестициите на фондовия пазар имат и по-широк икономически ефект. Когато инвеститорите купуват акции, те на практика осигуряват капитал на компаниите – ресурс, който може да бъде използван за разширяване на производството, внедряване на нови технологии и създаване на работни места. Именно по тази причина развитието на активен капиталов пазар се счита за ключов фактор за икономически растеж и модернизация на икономиката.
  6. Покупателна способност – Исторически погледнато, капиталовите пазари предлагат значителни възможности за дългосрочен растеж на средствата. В дълъг времеви хоризонт инвестициите в акции често изпреварват по доходност редица традиционни активи.
  7. Диверсификация – Предимство е и възможността за диверсификация – инвеститорите могат да разпределят средствата си между различни компании, отрасли и пазари, което намалява риска и прави портфейла по-устойчив във времето.
  8. Финансова независимост и дългосрочна сигурност – Правилното инвестиционно решение може да ти помогне да изградиш финансово благосъстояние, което да ти осигури сигурност в бъдеще. Със стратегическо и информирано инвестиране можеш да постигнеш по-високи доходи и да създадеш стабилна основа за себе си и семейството си.
  9. Бъдеще за децата – Инвестирането дава възможност да осигуриш стабилна финансова основа за бъдещето на своите деца. Натрупаният с времето капитал може да бъде използван за тяхното образование, квалификация, жилище или други важни житейски стъпки. По този начин днешните инвестиции се превръщат в реална подкрепа и повече възможности за тяхното развитие и по-сигурен старт в живота.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.