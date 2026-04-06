Въвеждането на еврото постави няколко основни въпроса пред българите, най-важният от които беше какво да правя със спестяванията си? Някои решиха да инвестират в имоти, което изстреля цените на недвижимостите до космически нива. Други обаче насочиха свободните си средства към вложения в акции, криптоактиви и ценни книжа на фондовата борса, отбелязват от Комисията за финансов надзор.

Както всяка революция, и тази започва от младите – по-известни у нас като GenZ или поколението Z.

Според изследването Global Investor Outlook 2025,

това поколение гледа все по-често към фондовия пазар като инструмент за изграждане на финансово бъдеще.

За разлика от своите родители, които традиционно насочваха спестяванията си към къщи и апартаменти, все повече млади инвеститори предпочитат акции и борсово търгувани фондове (ETF).

Резултатите на фондовата борса също доказват, че инвеститорите се увеличават. А 2025 година е една от най-успешните за „Българска фондова борса“ (БФБ) след световната финансова криза. Основният индекс SOFIX се възстанови до най-високи нива от над 17 години и половина, като нарасна с близо 30% за годината в сравнение с 2024-а и със 158.4% за последните пет години. Оборотът надвиши 1 млрд. лева и е най-високият, отчетен през последните 12 години.

Индивидуалните инвеститори са вече около 17 800 души при само 1500 през 2019 г.,

като ръстът е свързан с увеличения брой първични публични предлагания (IPO) на БФБ в последните години, най-вече на пазара за рестеж на малки и средни предприятия beamX.

Дивидентите също са притегателен фактор, тъй като осигуряват по-висока доходност от банкови депозити или наеми на празни апартаменти за инвеститорите.

След въвеждането на еврото в България капиталовият пазар реагира бързо и видимо.

