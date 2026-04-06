РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Все повече млади инвеститори предпочитат акции и борсово търгувани фондове

зала на фондова борса акции пари зарчета

Въвеждането на еврото постави няколко основни въпроса пред българите, най-важният от които беше какво да правя със спестяванията си? Някои решиха да инвестират в имоти, което изстреля цените на недвижимостите до космически нива. Други обаче насочиха свободните си средства към вложения в акции, криптоактиви и ценни книжа на фондовата борса, отбелязват от Комисията за финансов надзор.

Както всяка революция, и тази започва от младите – по-известни у нас като GenZ или поколението Z.

Според изследването Global Investor Outlook 2025,

това поколение гледа все по-често към фондовия пазар като инструмент за изграждане на финансово бъдеще.

За разлика от своите родители, които традиционно насочваха спестяванията си към къщи и апартаменти, все повече млади инвеститори предпочитат акции и борсово търгувани фондове (ETF).

Резултатите на фондовата борса също доказват, че инвеститорите се увеличават. А 2025 година е една от най-успешните за „Българска фондова борса“ (БФБ) след световната финансова криза. Основният индекс SOFIX се възстанови до най-високи нива от над 17 години и половина, като нарасна с близо 30% за годината в сравнение с 2024-а и със 158.4% за последните пет години. Оборотът надвиши 1 млрд. лева и е най-високият, отчетен през последните 12 години.

пазари пазар пари бизнес борса предприемач инвестиционни фондове капитал акции данъци злато загуба инвестиции

Индивидуалните инвеститори са вече около 17 800 души при само 1500 през 2019 г.,

като ръстът е свързан с увеличения брой първични публични предлагания (IPO) на БФБ в последните години, най-вече на пазара за рестеж на малки и средни предприятия beamX.

Дивидентите също са притегателен фактор, тъй като осигуряват по-висока доходност от банкови депозити или наеми на празни апартаменти за инвеститорите.

След въвеждането на еврото в България капиталовият пазар реагира бързо и видимо.

Дигиталната инициатива на Комисия за финансов надзор показва, че инвестирането може да е безопасно и достъпно за всеки. Обновеният сайт на #ИнвестирайБезопасно дава възможност с правилната информация и знания да направиш първата си стъпка към по-сигурно и уверено финансово бъдеще – www.fsc.bg/invest-safely.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.