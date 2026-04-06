Николай Найденов с писмо до ЕК – помощта за превозвачите да е 50 млн. евро

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов е изпратил писмо до Европейската комисия, с което се предлага да бъде увеличен почти двойно размерът на държавната помощ за транспортния сектор – от 25 564 594 евро на 50 000 000 евро.

Утре пък (7 април) в транспортното министерство ще се проведе втора среща с представители на браншовите организации в товарния и автобусния транспорт, на която да бъде обсъден пакет от мерки за подкрепа заради ръста в цените на горивата. В нея ще участват представители на Министерството на финансите, Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Очаква се правителството да отпусне допълнителна субсидия за автобусни линии, които сега са извън обхвата на подпомагането по Закона за автомобилните превози. Предвижда се и увеличение на средствата за компенсиране на ученическия транспорт. Освен двойното увеличение на държавната помощ за тежкотоварния сектор, пакетът от мерки включва и отлагане с няколко месеца на повишаването на екокомпонента в тол таксите за превозни средства над 3.5 тона и автобусите.

Обсъжда се и въвеждането на гаранционни механизми за разсрочване на лизинговите вноски на превозвачите, както и намаляване на административната тежест и съкращаване на сроковете за услугите на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“.

В свое интервю пред NOVA NEWS Димитър Димитров от Камарата на автомобилните превозвачи в България предупреди, че без държавна подкрепа много компании ще прекратят дейността си, което автоматично ще доведе до по-скъпи стоки и услуги за всички. Основното искане на превозвачите е въвеждането на виртуален кредитен портфейл или компенсация с фиксирана сума за литър гориво.

Димитров подчерта, че до края на седмицата управляващите трябва да вземат решение. Ако това не се случи, от бранша са готови на по-крайни действия и протести. Той отхвърли опитите исканията на превозвачите да бъдат политизирани.