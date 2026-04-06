РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Николай Найденов с писмо до ЕК – помощта за превозвачите да е 50 млн. евро

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов е изпратил писмо до Европейската комисия, с което се предлага да бъде увеличен почти двойно размерът на държавната помощ за транспортния сектор – от 25 564 594 евро на 50 000 000 евро.

Утре пък (7 април) в транспортното министерство ще се проведе втора среща с представители на браншовите организации в товарния и автобусния транспорт, на която да бъде обсъден пакет от мерки за подкрепа заради ръста в цените на горивата. В нея ще участват представители на Министерството на финансите, Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Очаква се правителството да отпусне допълнителна субсидия за автобусни линии, които сега са извън обхвата на подпомагането по Закона за автомобилните превози. Предвижда се и увеличение на средствата за компенсиране на ученическия транспорт. Освен двойното увеличение на държавната помощ за тежкотоварния сектор, пакетът от мерки включва и отлагане с няколко месеца на повишаването на екокомпонента в тол таксите за превозни средства над 3.5 тона и автобусите.

Обсъжда се и въвеждането на гаранционни механизми за разсрочване на лизинговите вноски на превозвачите, както и намаляване на административната тежест и съкращаване на сроковете за услугите на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“.

В свое интервю пред NOVA NEWS Димитър Димитров от Камарата на автомобилните превозвачи в България предупреди, че без държавна подкрепа много компании ще прекратят дейността си, което автоматично ще доведе до по-скъпи стоки и услуги за всички. Основното искане на превозвачите е въвеждането на виртуален кредитен портфейл или компенсация с фиксирана сума за литър гориво.

Димитров подчерта, че до края на седмицата управляващите трябва да вземат решение. Ако това не се случи, от бранша са готови на по-крайни действия и протести. Той отхвърли опитите исканията на превозвачите да бъдат политизирани.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.