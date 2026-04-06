Денят по диагонал – 6 април 2026 г.

От днес областните управители започват да получават отпечатаните бюлетини за предстоящите предсрочни парламентарни избори, като Министерство на вътрешните работи осигурява тяхната охрана, както и тази на изборните помещения. Това съобщи Ваня Нушева – съветник по въпросите на изборите на служебния министър-председател, по време на редовния брифинг на Координационния съвет по подготовка на изборите. Тя подчерта, че е важно всички граждани да упражнят правото си на глас, като отбеляза и засилената активност на младите хора, заявили желание за участие в управлението на страната.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в неделя, 5 април, че остават 48 часа до изтичането на крайния срок, който е поставил на Техеран за отваряне на Ормузкия проток. В публикация в социалната си мрежа „Трут соушъл“ той подчерта, че ако исканията не бъдат изпълнени, Съединените щати ще предприемат мащабни военни действия. „Помнете, дадох на Иран десет дни да сключи сделка или да отвори Ормузкия пролив. Времето изтича, след 48 часа върху тях ще се стовари целият ад“, написа той.

Цената на дизела по бензиностанциите в България се е покачила с 37% от началото на конфликта в Близкия изток, а цената на бензина – с 18,7%, показват оповестените данни на страницата на Националната агенция за приходите (НАП). Средната цена на дизела у нас е достигнала 1,74 евро към събота, 4 април. За същия период средната цена на дребно на бензин А95 се е покачила до 1,46 евро за литър. НАП публикува ежедневно на сайта си актуалните средни цени на дребно на горивата, както и месечни статистически данни за изменението на цените на дизела и бензин А95. За изчислението на средните цени се взима информация от фискалните бонове, издадени при продажбата на горива, които НАП получава от търговците.

Румен Радев превръща коалиция „Прогресивна България“, с която ще участва на изборите на 19 април, в партия. В прессъобщение от формацията съобщиха, че на 25 март инициативен комитет е приел учредителната декларация на новата партия, която ще носи същото име. Не е ясно обачи кои са хората в инициативния комитет, няма посочена дата за учредително събрание, нито предложение кой ще е бъдещият лидер на партията. От текста обаче се разбира, че се набират членове за новата формация. Според закона „Прогресивна България“ може да стане партия най-рано през лятото.

Полицията в Горна Оряховица е докладвала депутата от ПП-ДБ Явор Божанков на Софийската градска прокуратура за неподчинение при полицейска проверка, съобщи NOVA. В събота вечерта колата на народния представител е навлязла в забранена улица. При сигнал от патрул да спре, автомобилът продължил пътя си. По-късно в неделя (5 април) Божанков е направил самопризнание, че докато шофира, не е изпълнил полицейското разпореждане – да спре за проверка. Книжката му е отнета за три месеца.

Храненето ни играе огромна роля за функционирането на бъбреците. Като избирате здравословни храни и напитки, можете да подпомогнете оптималната им работа. За добър старт на деня диетолозите са единодушни: водата е най-добрата сутрешна напитка за здрави бъбреци.