Министерството на финансите осигурява средства за ученически и междуселищен транспорт

Министерството на финансите ще осигури необходимите средства за компенсиране на увеличените разходи за горива при транспорта на деца и ученици. Общият ресурс е в размер на 2.5 млн. евро, определен съвместно с Министерството на образованието и науката.

Средствата ще бъдат предоставени по реда на Закона за предучилищното и училищното образование чрез постановление на Министерския съвет, което се очаква да бъде одобрено на заседанието на правителството в сряда.

Финансирането е част от пакет антикризисни мерки, свързани с поскъпването на горивата, и ще гарантира ученическия транспорт с училищни автобуси до края на настоящата и началото на следващата учебна година.

Подкрепа за междуселищния транспорт

В рамките на друга антикризисна мярка Министерството на финансите, съвместно с Министерството на транспорта и съобщенията, ще осигури до 18 млн. евро за подпомагане на превозвачи, обслужващи междуселищни автобусни линии в планински и отдалечени райони.

Целта е да се запази транспортната свързаност в малките населени места, където общественият транспорт често е единствената възможност за придвижване.

Мярката има за цел:

да предотврати закриването на автобусни линии

да ограничи повишаването на цените на билетите

да гарантира достъп до транспорт за уязвими групи

Сред тях са:

деца до 14 години

ученици

пенсионери

хора с увреждания и намалена работоспособност над 70%

Допълнително финансиране за общините

Кабинетът „Гюров“ вече прилага и мярка за 5% индексация на субсидиите за обществен транспорт, определени за 2025 година.

С нея се осигурява равнопоставено увеличение на финансирането за всички общини с вътрешноградски транспорт и транспорт в планински и отдалечени райони.

Мярката обхваща:

159 общини

около 750 превозвачи

Общият размер на допълнителното финансиране е 11.4 млн. евро.

С тези мерки правителството цели да гарантира непрекъснатостта на транспортните услуги и достъпа до образование и мобилност, особено за хората в по-слабо достъпните региони.

