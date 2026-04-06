Амбициите на японската Rapidus са за фабрика за чипове на Луната

Ацуйоши Койке ръководи японската компания производител на полупроводници Rapidus, подкрепена от правителството. Плановете ѝ са да се нареди сред водещите производители на чипове в света. Компанията вече произведе първия си прототип 2-нанометров чип с помощта на IBM и почти завършва фабриката си на остров Хокайдо.

Основната амбиция на Rapidus е бързината – обработка на силициеви плочи по една наведнъж, вместо на партиди, което ще намали времето за производство от 50 на 15 дни. Компанията планира да предоставя „експресна услуга“ за бързо производство, подобно на японския високоскоростен влак Shinkansen.

Ацуйоши Койке мечтае и за „лунен“ проект – фабрика за чипове на Луната, където ниската гравитация и вакуумът могат да улеснят производството. Реализацията на тази идея се очаква през 2040 година, след като NASA започне изграждането на постоянна лунна база.

За момента Rapidus се фокусира върху доказване на технологичната си способност на Земята и привличане на клиенти, като вече е набрала 1.7 млрд. долара финансиране от правителството и частни инвеститори като Sony, Toyota и NTT. След първата фабрика в Хокайдо, плановете включват още съоръжения и интеграция на роботи с хора за производството на следващото поколение чипове.

Проектът е част от усилията на Япония да възстанови водещата си позиция в стратегическата полупроводникова индустрия, изгубена преди години в полза на Тайван и Южна Корея, и да отговори на глобалния глад за високотехнологични чипове.