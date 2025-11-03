Оборотът на БФБ за десетте месеца е 1.01 млрд. лева и расте с 43%

Между януари и октомври общият оборот на „Българска фондова борса“ възлиза на 1.01 млрд. лв. (517 млн. евро) и бележи ръст от 43% на годишна база. Това отбелязват от борсовия оператор в месечния си обзор за пазара у нас. Само през октомври оборотът е за 152 194 815 лева и спада спрямо септември с 5.73 на сто.

Броят на сделките на БФБ нараства с 25.87% на месечна база до 7906. Спрямо десетте месеца на миналата година покупко-продажбите са се увеличили с 4.49 на сто.

Няма голяма промяна в предпочитанията на инвеститорите. В Топ 3 на най-ликвидните емисии акции на българския капиталов пазар за септември отново са „Софарма“ и „Шелли Груп“ ЕД. Те остават на върха съответно с по 727 и 543 сделки. До тях е „Българска фондова борса“ (661 покупко-продажби).

През октомври всички индексите на БФБ остават на червена територия.

Основният индекс SOFIX изгуби 0.51% на месечна база до 1077.06 пункта. На 2 юни показателят прескочи стойността от 1000 пункта. От началото на годината обаче той расте с 19.53 на сто.

Широкият измерител BGBX40 загуби 0.88 на сто, а равнопритегленията индекс BGTR30 – 0.58 процента, спрямо стойността им през септември. От началото на годината първият индекс е печеливш с 12.19%, а вторият – расте с 9.39 процента.

Секторният BGREIT, който следи представянето на компаниите от сектора на недвижимите имоти, е надолу с 0.86% спрямо септември. Обаче с 5.81 на сто е нагоре от началото на годината.

През октомври индексът beamX, който следи компаниите от пазара за развитие на малки и средни предприятия – ВЕАМ, се повиши с 1.91 процента спрямо септември до 108.51 пункта. От началото на годината повишението е със 9.66 процента.

Само пет компании подкрепиха индекса на сините чипове с повишение на цените на акциите си,

останалите десет дружества от базата за изчисляване на основния борсов измерител отчетоха намаление на котировките си през октомври. В топ 3 на печелившите компании от SOFIX с най-високо повишение е „Сирма груп холдинг“ АД, чийто книжа добавиха 20.57 на сто. Акциите на „Българска фондова борса“ са с 8.16% по-скъпи, а на „Шелли груп“ ЕД добавиха 1.53% към стойността си.

В топ 3 на губещите компании през септември са “Уайзър технолоджи”, „Смарт Органик“ и ТБ „Първа инвестиционна бонка“. Цените на акциите им отчетоха спад съответно с по 9.82 на сто, 8.61% и 4.53 процента.

Оборотът в сделките на пазар MTF BSE International през октомври, където се търгуват акции на големи международни компании, възлезе на 9.26 млн. лева при 6.48 млн. лева през септември.

Отново впечатлява оборотът на пазар „Облигации“ с изтъргувани дългови книжа за 77.43 млн. лева при 73.49 млн. лева през септември.

Акценти на БФБ през октомври

На 8 октомври четири компании от петото издание на акселераторската програма за растеж beamUp lab на „Българската фондова борса“ преминаха успешно своите IPO симулации по време на заключителната, четвърта среща на програмата. „Изводът от срещите в рамките на петото издание на програмата ясно показва, че всяка компания, която има амбиция за сериозен растеж, неизбежно стига до момента, в който трябва да излезе на Борсата. Търговията на регулиран пазар е знак за зрялост и доверие – както към инвеститорите, така и към собствения бизнес модел“, коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на „Българска фондова борса“.

На 20 октомври българският капиталов пазар отбелязва 25 години от създаването на основния борсов индекс SOFIX – бенчмаркът, който следи представянето на 15-те най-ликвидни компании на Българска фондова борса (БФБ). SOFIX, чийто старт е даден на 20 октомври 2000 г., се превърна в символ на развитието на българския капиталов пазар. За 25 години индексът е нараснал над 10 пъти, съобщават от борсата.