Александър Вучич е готов да смени позицията и да стане премиер на Сърбия, но …

Сръбският президент Александър Вучич започна консултации с коалиционните си партньори относно провеждането на предсрочни парламентарни избори. Ръководството на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) заяви, че „няма нищо по-логично и интелигентно“ от това настоящият президент да поведе партията към изборите и след това да оглави правителството.

В края на миналата седмица самият Александър Вучич изрази желанието си да стане министър-председател.

Въпреки че следващите парламентарни избори в Сърбия не са насрочени преди края на 2027 г., студентските протестиращи и опозицията настояват за предсрочно гласуване през последната година и половина.

След първия кръг от дискусии президентът обяви, че решенията за времето на предсрочните избори и кандидата на управляващата Сръбска прогресивна партия за министър-председател ще бъдат взети след приключване на целия процес на консултации, който ще продължи тази седмица.

Самият Александър Вучич спомена две възможни дати: Видовдан, сръбският национален празник, който се чества на 28 юни, или в края на годината. Експертите смятат, че изборът зависи от оценката на президента кога провеждането на предсрочни парламентарни избори би било по-изгодно за управляващата партия, както и от решението му дали да съчетае тези избори с президентските.

Вторият мандат на Александър Вучич като президент изтича през април следващата година и той конституционно няма право да се кандидатира за преизбиране. В края на миналата година президентът увери, че няма да се кандидатира за трети мандат и няма да променя конституцията, за да го направи.

на тези избори, за да стане министър-председател след победа. Първо, председателят на парламента Ана Бърнабич, която самата тя ръководеше правителството в продължение на няколко години и се смята за близка политическа фигура на президента, обяви, че ръководството на управляващата партия ще поиска от Александър Вучич да бъде неин кандидат за министър-председател. Тогава настоящият лидер на Сръбската прогресивна партия Милош Вучевич, който някога е бил и министър-председател, без заобикалки заяви, че „няма нищо по-логично и интелигентно“ от това сръбският президент Александър Вучич да стане кандидат на управляващата партия за министър-председател. „Александър Вучич получи най-голямата подкрепа като кандидат за президент в съвременната история на Сърбия, а като министър-председател е постигнал исторически резултати във всички области на живота“, обясни лидерът на управляващата партия инициативата си пред проправителственото издание Kurir.

Мнозина в Сърбия интерпретираха тези изявления като фактическо начало на предизборната кампания на пропрезидентската партия и началото на прехода на Александър Вучич от президентския към премиерския пост. Това е особено вярно, тъй като според конституцията

ръководителят на сръбското правителство има по-големи правомощия от президента.

Поне така сръбската опозиция възприе последните изявления на лидерите на управляващата партия. „Четиринадесет години на власт изглежда не са достатъчни за Вучич; той би искал да управлява още четири години“, каза лидерът на опозицията Мариника Тепич.

Самият Александър Вучич потвърди готовността си да стане министър-председател миналия уикенд. В интервю за проправителствения телевизионен канал Informer той обаче постави едно условие за приемането си. Президентът заяви, че ще се кандидатира за министър-председател, „ако анкетите покажат, че няма друго решение и че тези, които са извършили престъпления срещу Сърбия, ще спечелят, ако не се кандидатирам“.

(по материали от чуждестранния печат)