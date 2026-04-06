Ирак е уведомил купувачите, че ще получат петрол, защото корабите му могат да пресичат Ормуз

Ирак е съобщил на азиатските търговци и рафинерии, че могат да товарят неговия суров петрол, защото танкерите, превозващи иракско черно злато, вече могат да преминават през Ормузкия проток благодарение на иранско изключение, което поставя на изпитание доверието на купувачите в гаранциите за сигурност. В известие, изпратено на 5 април, Държавната организация за маркетинг на петрол на страната, известна като SOMO, посочва, че иракските доставки вече са „освободени от всякакви потенциални ограничения“. И поиска от клиентите графици за вдигане на барелите, включително подробности за корабите и поисканите обеми, добавяйки, че всички терминали за товарене, включително Басра, са „напълно оперативни“. Клиентите имат 24 часа за отговор.

Не е ясно дали съобщеното споразумение ще се прилага за целия иракски петрол или само за танкерите на страната. Купувачите подхождат предпазливо към хода, въпреки че Иран заяви през уикенда, че ограниченията за корабоплаване през жизненоважния воден път вече са вдигнати за съседът му. „Братски Ирак е освободен от всички ограничения, които сме наложили на Ормузкия проток“, заяви иранският военен говорител във видео изявление на арабски език, публикувано от държавната информационна агенция „Ислямска република“. Декларацията има потенциал да деблокира до 3 милиона барела иракски петрол на ден.

Военният говорител на ислямската република не предостави подробности кои плавателни съдове или товари ще бъдат обхванати от изключението но танкерът Ocean Thunder, превозващ милион барела иракски суров петрол, прекоси тесния воден път на 5 април.

Багдад често продава петрол на база „франко борд“, което означава, че рафинериите сами си осигуряват транспорт. Страната обаче изпитва затруднения с износа на черно злато след ефективното затваряне на Ормузкия проток преди месец.

Пожелали анонимност азиатски купувачи, с които репортери на агенция „Блумбърг“ са се свързали, заявиха, че търсят яснота за условията, включително дали иранският съсед ще предложи използването на собствени танкери, като по този начин осигури допълнителна сигурност през Ормузкия проток. Освен системата от тръбопроводи, която пресича Турция до средиземноморското пристанище Джейхан, Багдад има само ограничени възможности да превозва черно злато през тесния воден път, свързващ Персийския залив със света.

Износът на иракски петрол потъна с приблизително 97% до среднодневна стойност от 99 хиляди барела през март спрямо февруари. Транзитът през критичния воден път се е увеличил през последната седмица, като данните от 4 април показват най-високата седемдневна средна стойност от началото на войната.

Предвид седмиците на сътресения в корабоплаваенто, не е ясно също танкери с какъв капацитет ще бъдат налични за незабавно товарене и транспортиране на иракски суров петрол от пристанищата в Персийския залив. Ирак е вторият по големина производител на черно злато в ОПЕК след Саудитска Арабия.

Въпреки че боевете продължават и Съединените щати засилват заплахите си, трафикът на кораби през жизненоважния проток леко се е увеличил, като няколко азиатски държави преговарят за безопасно преминаване. Френски контейнеровоз прекоси пролива тази седмица за първи път за западноевропейски кораб, а японски танкер за втечнен природен газ също успя да излезе от пролива.

Иранското изявление разграничава „братския“ Ирак от „враждебните“ държави, за които Техеран многократно е заявявал, че проливът е затворен. Иранският военен говорител благодари на иракския народ за подкрепата му от началото на войната. Двамата съседи имат тесни връзки, въпреки бруталната осемгодишна война през 80-те години на миналия век, отчасти благодарение на мнозинството от шиитски мюсюлмани. Иракските милиции формират ключов възел в мрежата на Иран от регионални марионетки, противопоставящи се на Съединените щати и Израел, а Багдад разчита на Техеран и за доставки на природен газ.