Андрей Янкулов рече и отсече - поиска освобождаването на Емилия Русинова

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов официално е внесъл искането си за освобождаването на и. ф. административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Той обяви този свой акт по време на брифинг, цитиран от правния сайт “Лекс”. Уточни, че е внесъл искане в Прокурорската колегия на ВСС за образуване на дисциплинарно произдвоство срещу Русинова.

Янкулов обясни, че най-тежкото наказание – освобождаване от длъжност е поискано заради общите пътувания на Русинова с Петьо Петров по прякор Еврото и с Кристиян Христов, свързан с “Осемте джуджета”.

На 30 март вътрешният министър Емил Дечев обяви, че шефката на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова е минала през границата на ГКПП “Златарево” в посока Република Северна Македония, пътувайки заедно с бившия следовател и кадрови лобист в съдебната система Пепи Еврото. Според изнесената информация Русинова многократно е преминавала границата в компанията на 4-5 човека, които понякога са пътували с нея, а друг път – с Петров.

По този повод Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия се самосезира и изиска данните за пътуванията на и. ф. градския прокурор, както и информация за това какви действия са предприети.

Самата Русинова не коментира информацията за пътуванията си с Пепи Еврото, но в своя позиция обяви, че не е посредничала за срещи и връзки. Подчерта, че по неин адрес се разпространяват непроверени твърдения и внушения с единствена цел да бъде дискредитирана. Най-вероятно тя визира отстранения български европрокурор Теодора Георгиева, срещу която също се води дисциплинарка, но в Европейската прокуратура. По повод изтеклите видеозаписи, на които се вижда Георгиева в стая с Пепи Еврото, бившият европрокурор обяви, че Русинова е човекът, който я е завел на срещата с лобиста в ресторанта „Осемте джуджета“.