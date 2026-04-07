РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Какво се случва с тялото ви, ако пиете мляко всеки ден

мляко

От калций и протеин до важни витамини – ето как една чаша мляко на ден влияе на здравето ви.

С нарастващата популярност на растителните млека е лесно да се забравят ползите от кравето мляко. Но от хранителна гледна точка то остава отличен източник на витамини, минерали и висококачествен протеин. Освен това обикновено е по-слабо преработено.

Ако понасяте млечни продукти и харесвате вкуса им, включването на мляко в ежедневието може да бъде полезно.

Как влияе млякото на тялото

Подобрява здравето на костите

Млякото осигурява ключови хранителни вещества като калций, витамин D, фосфор, магнезий, калий и протеин.

  • Калцият изгражда костите
  • Витамин D помага за усвояването му
  • Протеинът поддържа структурата на костите

Това е особено важно в периоди на растеж и намалява риска от остеопороза и счупвания.

Увеличава приема на протеин

Млякото съдържа всички девет незаменими аминокиселини, което го прави пълноценен източник на протеин.
Това го прави полезно при:

  • изграждане на мускули
  • възстановяване
  • поддържане на здраве с напредване на възрастта

Подпомага мускулите

Млякото е богато на аминокиселини (особено левцин, изолевцин и валин), които подпомагат възстановяването и поддържането на мускулите.

Създава чувство за ситост

Комбинацията от протеини, въглехидрати и мазнини:

  • забавя храносмилането
  • намалява глада
  • увеличава усещането за ситост

Пълномасленото мляко засища повече, но съдържа и повече калории.

Подпомага хидратацията

Млякото съдържа около 87% вода и допринася за дневния прием на течности.
Освен това осигурява електролити като натрий и калий, които поддържат баланса на течностите в организма.

Подобрява сърдечното здраве

Калият и калцият в млякото подпомагат сърдечно-съдовата система:

  • регулират кръвното налягане
  • подпомагат нормалната функция на кръвоносните съдове

Важно: Пълномасленото мляко съдържа наситени мазнини, които при прекомерна консумация могат да повишат „лошия“ холестерол.

Колко мляко да пиете?

Препоръчително е възрастните да консумират около 3 порции млечни продукти дневно.
Една порция = около 1 чаша (240 мл) мляко.

Тези порции могат да включват и други продукти като:

  • сирене
  • кисело мляко
  • кефир

Какъв вид мляко да изберете?

Изборът зависи от възрастта и здравословните цели:

  • Малки деца: пълномаслено мляко
  • Възрастни: нискомаслено или обезмаслено
  • Хора с по-високи енергийни нужди: пълномаслено
  • При сърдечни проблеми: по-ниско съдържание на мазнини

Безлактозно мляко

При непоносимост към лактоза можете да консумирате безлактозно мляко. То съдържа същите хранителни вещества, но е по-лесно за храносмилане.

Как да включите млякото в менюто си

  • Добавете го към смути
  • Използвайте го в супи за кремообразна текстура
  • Слагайте го в кафе или чай
  • Пригответе горещ шоколад
  • Направете „златно лате“
  • Използвайте го за овесени ядки или зърнени закуски

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.