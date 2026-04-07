Какво се случва с тялото ви, ако пиете мляко всеки ден

От калций и протеин до важни витамини – ето как една чаша мляко на ден влияе на здравето ви.

С нарастващата популярност на растителните млека е лесно да се забравят ползите от кравето мляко. Но от хранителна гледна точка то остава отличен източник на витамини, минерали и висококачествен протеин. Освен това обикновено е по-слабо преработено.

Ако понасяте млечни продукти и харесвате вкуса им, включването на мляко в ежедневието може да бъде полезно.

Как влияе млякото на тялото

Подобрява здравето на костите

Млякото осигурява ключови хранителни вещества като калций, витамин D, фосфор, магнезий, калий и протеин.

Калцият изгражда костите

Витамин D помага за усвояването му

Протеинът поддържа структурата на костите

Това е особено важно в периоди на растеж и намалява риска от остеопороза и счупвания.

Увеличава приема на протеин

Млякото съдържа всички девет незаменими аминокиселини, което го прави пълноценен източник на протеин.

Това го прави полезно при:

изграждане на мускули

възстановяване

поддържане на здраве с напредване на възрастта

Подпомага мускулите

Млякото е богато на аминокиселини (особено левцин, изолевцин и валин), които подпомагат възстановяването и поддържането на мускулите.

Създава чувство за ситост

Комбинацията от протеини, въглехидрати и мазнини:

забавя храносмилането

намалява глада

увеличава усещането за ситост

Пълномасленото мляко засища повече, но съдържа и повече калории.

Подпомага хидратацията

Млякото съдържа около 87% вода и допринася за дневния прием на течности.

Освен това осигурява електролити като натрий и калий, които поддържат баланса на течностите в организма.

Подобрява сърдечното здраве

Калият и калцият в млякото подпомагат сърдечно-съдовата система:

регулират кръвното налягане

подпомагат нормалната функция на кръвоносните съдове

Важно: Пълномасленото мляко съдържа наситени мазнини, които при прекомерна консумация могат да повишат „лошия“ холестерол.

Колко мляко да пиете?

Препоръчително е възрастните да консумират около 3 порции млечни продукти дневно.

Една порция = около 1 чаша (240 мл) мляко.

Тези порции могат да включват и други продукти като:

сирене

кисело мляко

кефир

Какъв вид мляко да изберете?

Изборът зависи от възрастта и здравословните цели:

Малки деца: пълномаслено мляко

Възрастни: нискомаслено или обезмаслено

Хора с по-високи енергийни нужди: пълномаслено

При сърдечни проблеми: по-ниско съдържание на мазнини

Безлактозно мляко

При непоносимост към лактоза можете да консумирате безлактозно мляко. То съдържа същите хранителни вещества, но е по-лесно за храносмилане.

Как да включите млякото в менюто си

Добавете го към смути

Използвайте го в супи за кремообразна текстура

Слагайте го в кафе или чай

Пригответе горещ шоколад

Направете „златно лате“

Използвайте го за овесени ядки или зърнени закуски

