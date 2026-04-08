РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

В 130 секции в 20 държави ще се гласува с машини

Камелия Нейкова, Почистват машините за гласуване от прах, за да няма проблеми, В 130 секции в 20 държави ще се гласува с машини

В 130 секции в 20 държави ще се гласува с машини. Това съобщи председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова по време на среща при президента Илияна Йотова в „Дондуков“ 2 с институциите, ангажирани с предсрочните парламентарни избори. Машините са разпределени в секции с очакван по-голям брой избиратели.

Нейкова обясни, че вече е осигурен достъп на Министерството на външните работи до склада с устройствата, за да може в кратки срокове да започне транспортирането им към съответните държави.

Интересът към гласуването в чужбина е значително по-висок в сравнение с предходния вот в края на 2024 година, като особено много заявления са подадени във Великобритания. Председателят на ЦИК изрази надежда този интерес да се превърне и в по-висока избирателна активност.

Предстои публикуване на електорална карта с всички секции зад граница, за да улесни избирателите.

Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева съобщи, че са били заведени шест дела срещу решението за разкриване на секции в чужбина, но всички жалби са отхвърлени.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.