В 130 секции в 20 държави ще се гласува с машини. Това съобщи председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова по време на среща при президента Илияна Йотова в „Дондуков“ 2 с институциите, ангажирани с предсрочните парламентарни избори. Машините са разпределени в секции с очакван по-голям брой избиратели.

Нейкова обясни, че вече е осигурен достъп на Министерството на външните работи до склада с устройствата, за да може в кратки срокове да започне транспортирането им към съответните държави.

Интересът към гласуването в чужбина е значително по-висок в сравнение с предходния вот в края на 2024 година, като особено много заявления са подадени във Великобритания. Председателят на ЦИК изрази надежда този интерес да се превърне и в по-висока избирателна активност.

Предстои публикуване на електорална карта с всички секции зад граница, за да улесни избирателите.

Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева съобщи, че са били заведени шест дела срещу решението за разкриване на секции в чужбина, но всички жалби са отхвърлени.