Рюте и Тръмп се срещат във Вашингтон на фона на договореното примирие с Иран

В Европа ще бъде открит завод за ракети "Пейтриът", съобщи Марк Рюте

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и американският президент Доналд Тръмп се срещат във Вашингтон на фона на договореното примирие с Иран. Разговорите са насрочени за сряда – ден след постигнатото двуседмично споразумение между САЩ и ислямската държава. Генералният секретар на НАТО ще проведе срещи и с държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната Пит Хегсет.

Тръмп се съгласи да отложи унищожителните удари срещу Иран за две седмици

Срещата идва на фона на напрежение в Алианса, след като Тръмп отправи остри критики към партньорите от НАТО. Той ги обвини в ограничаване на достъпа на американските сили до бази и в отказ да поемат водеща роля за отварянето на Ормузкия проток.

Американският президент изрази недоволство и от липсата на подкрепа за действията срещу Иран, което поставя под въпрос единството на съюза. Марко Рубио също предупреди, че САЩ може да преразгледат отношенията си с НАТО заради тези разногласия.

В този контекст Рюте се стреми да запази диалога със САЩ, като вече е изразявал подкрепа за американските действия. Тръмп от своя страна го е определял като „прекрасен човек“, въпреки критиките към останалите съюзници.

Още от категорията..

Последни новини

