В подкрепа на междуселищния автобусен транспорт кабинетът отпуска 18 млн. евро

Служебното правителство отпуска 18 млн. евро в подкрепа на автобусните превозвачи по междуселищните линии, обяви на брифинг в Министерския съвет служебният министър на транспорта Корман Исмаилов. Той припомни, че преди десетина дни са били приети мерки за субсидиране на транспорта в големите общини.

Исмаилов уточни, че в обхвата на новите мерки не попадат нерентабилните линии до малките населени места, тъй като те се субсидират ежегодно от държавата и не може да се допуска двойно финансиране.

Новите 18 млн. евро ще достигнат директно до общините, които са възложители на транспортните услуги по автобусни линии от утвърдени транспортни схеми.

Транспортният министър добави, че разпределението ще бъде на база актуална информация за общия им планиран пробег за тази година.

Исмаилов подчерта, че с мярката ще се предотврати закриването на маршрути, рязкото увеличение на цените на билети и карти и съкращаването на автобусни шофьори, тъй като и в момента техният брой е недостатъчен.

Освен това транспортният министър обърна внимание, че за да не се допуска спекулативно поскъпване – въпреки субсидирането, е въведен механизъм за наблюдение на цените и недопускане на свръхкомпенсиране, тъй като то е забранено от европейското законодателство.

Исмаилов добави, че всеки превозвач има право да коригира своите цени, тъй като България е пазарна икономика, но той ще трябва да има предвид, че при необосновано увеличение, размерът на предоставената помощ ще бъде намален.

Транспортният министър обяви и още едно решение на кабинета, взето днес – по предложение на министъра на образованието Сергей Игнатов и с одобрението на финансовия министър Георги Клисурски правителството е одобрило изплащането на сумата от 2 458 995 евро за безплатен транспорт на деца и ученици за компенсиране на увеличените цени на горивата за периода от 1 март до 30 юни 2026 година.

Така, при растящите цени на горивата, общините ще бъдат подпомогнати да осигурят безопасен ежедневен превоз на децата и учениците от населени места, в които няма

детска градина или училище до най-близкото населено място, в което те могат да се

обучават.