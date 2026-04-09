БЧК отхвърли обвиненията, че участва в политическа агитация

От Българския Червен кръст се разграничиха в своя позиция от всякакви опити да бъдат уличавани в политическа агитация чрез раздаване на помощи за социално слаби групи от обществото. От хуманитарната организация заявиха, че през последните седмици факти се изкарват от контекста и се показват остарели изображения и неверни твърдения.

От БЧК подчертават, че тяхната работа се води от основните принципи на международното движение на Червения кръст и Червения полумесец – хуманност, неутралност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност. Те гарантират, че помощта достига до нуждаещите се без каквато и да е форма на политическо влияние.

По техни данни раздаването на хранителни пакети, осигурени по линия на европейската солидарност, се извършва по ясно разписани правила и отчетност. Списъците на нуждаещите се изготвят и предоставят от Агенцията за социално подпомагане, а в самия процес участват единствено служители и доброволци на организацията.

От БЧК заявяват подкрепа за своите служители и доброволци и подчертават, че ще съдействат на компетентните институции при подадени сигнали, както и ще предприемат действия срещу клеветнически кампании. Оттам призовават политическите сили и обществените говорители да не използват хуманитарната дейност за политически внушения.

Припомняме, че вчера (8 април) служебният социален министър Хасан Адемов, който беше в Хасково във връзка със сигнал за агитация в сграда, в която БЧК раздава хранителни помощи, заяви, че топлия обяд и всякакви други социални помощи не се предоставят от една или друга партия.

