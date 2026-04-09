Обществени поръчки за над 5.6 млрд. евро чакат разплащане

От Министерството на финансите публикуваха пълна база данни с всички обществени поръчки. От нея става ясно, че от над 7000 обществени поръчки за повече от 30.7 млрд. евро, чакащите разплащания са за 5.6 млрд. евро тази година. Това е не малка сума, която трябва да бъде взета предвид при изготвянето на бюджет за 2026 година, така че дефицитът да не надхвърли 3-те процента.

“Базата данни е достъпна за обществото и има за цел по-голяма прозрачност как се разходват публичните финанси”, обяви на брифинг служебният министър на финансите Георги Клисурски.

Клисурски припомни, че още в началото на управлението на служебния кабинет премиерът Андрей Гюров е поискал от всички министри да предоставят пълната информация за обществените поръчки, на които са възложители. Там, където има проблеми и нередности, поръчките да бъдат спрени, за да не се харчат неправомерно парите на данъкоплатците.

“Над 4.4 млрд. евро са платени авансово от 58 бюджетни организации, без да е извършена услуга. Най-големи суми авансово са изплатили Министерството на отбраната, най-вече по договора с американските изтребители F-16, както и Агенция “Пътна инфраструктура”, която само за магистрала „Хемус“ е превела аванс от 1 млрд. евро”, уточни финансовият министър.

Той обобщи, че има над 140 обществени поръчки, за които авансовото плащане надхвърля 50% от стойността на целия договор и над 330, където е над 20% от стойността.

От базата данни става ясно, че от всички 7000 обществени поръчки, 6000 вече са със сключени договори на обща стойност 23.5 млрд. евро. В процес на подписване са 1000 договора.

Пълната таблица с данните за активните обществени поръчки може да бъде изтеглена в Excel формат тук.

Клисурски обясни и каква е разликата между публичния регистър на Агенцията за обществените поръчки и базата данни на Министерството на финансите.

“В регистъра на АПИ може да се проверява единствено поръчка по поръчка, докато ние предоставяме обобщени база данни в отворен формат, където може да се правят интересни анализи и разрези. Например така става ясно, че има 820 обществени поръчки, които са за по над 1 милиард евро. Може да се ползва и помощта на Изкуствения интелект за търсенето и отсяването на информация”, изтъкна той.

Запитан дали се предвижда намаляване на ДДС или акцизи при горивата, Клисурски отговори, че тази мярка не е залегнала в плановете на служебния кабинет, тъй като не би намалила цените за крайните потребители.