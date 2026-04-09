Иран ще допуска до 15 кораба дневно през Ормузкия проток при примирието

Техеран подготвя закон за въвеждане на пътни такси за транзита през Ормузкия проток

В рамките на споразумението за прекратяване на огъня Иран ще допуска преминаването на не повече от 15 кораба дневно през Ормузкия проток, заяви високопоставен ирански представител преди началото на преговорите със САЩ в пакистанската столица Исламабад, цитиран от ТАСС.

Иран ще таксува корабите, които искат да минат през Ормуз по време на примирието

По думите му, мярката ще се прилага при строго определени условия и под контрола на иранските власти, като достъпът ще зависи от спазването на договорения режим.

„Тази мярка строго зависи от съгласието на Иран и спазването на конкретния протокол. Страните в региона бяха официално уведомени за тази нова нормативна уредба, която се прилага под надзора на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция“, посочи представителят, предаде БТА.

Той подчерта, че връщане към предвоенното статукво няма да има.

Още от категорията..

Последни новини

