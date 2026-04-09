Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) за пореден път изрази своята загриженост и тревога във връзка с представения от Министерството на правосъдието „Компетентностен модел на ръководни длъжности в съдебната власт“.

Според Асоциацията, предложеният модел не осигурявал достатъчно гаранции за обективност. Становището й е, че вместо ясна и проверима методика, документът работи с „примерни критерии“ и „примерни показатели“, но без ясно разписани тежести, прагове и механизми срещу субективизъм.

Документът, предложен от служебният правосъден министър Андрей Янкулов, предвижда изграждане на стандарти за упражняване на правомощието на министъра да предлага кандидати за ръководни длъжности в съдебната система. Нещо, срещу което от Прокурорската колегия на ВСС скочиха като ужилени при обсъждането на предложението на Янкулов дали обвинител №1 трябва да бъде сменен. Те, разбира се, се хванаха не за изложените аргументи от Янкулов, а за това дали той има право да поставя подобна точка за разглеждане.

Сега от обединението на прокурорите казват, че в документа на министерството липсвала конкретика – не е посочено кои становища са приети, кои са отхвърлени и по какви мотиви. Не е приложен и протокол от дискусията, от който да се види какви становища са изразени, какви възражения са направени и какво реално е било обсъдено.

Те настояват и за това да бъде публикуван протоколът от проведената дискусия, да бъде оповестена пълна справка за всички постъпили становища и предложения, да стане публично ясно кои бележки са приети и кои са отхвърлени, критериите за ключовите длъжности, особено за главния прокурор, да бъдат преработени с реално участие на професионалната общност.

Очевидно загрижеността на асоциацията е насочена главно към едно – да не дава Господ и косъм да падне от главата на Сарафов.

(цялото становище на АПБ може да се види тук)