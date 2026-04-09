Според проучване на „Сова Харис“ шест партии влизат в следващия парламент. Изследването е проведено между 2 и 6 април сред 800 български граждани чрез стандартизирано интервю лице в лице, по поръчка на вестник „Труд“.

Според данните първа политическа сила е „Прогресивна България“ с 33,6%, следвана от ГЕРБ-СДС с 19%. На трето място се нарежда коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 11,2%, а четвърта позиция заема ДПС с 9,7%.

Пети са от „Възраждане“ със 7,8%, а последни в парламента биха влезли от БСП с 4,5%.

Останалите политически сили остават под изборната бариера от 4%.