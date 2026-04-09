Shell очаква силно първо тримесечие, повлияно от хаоса на петролните пазари

Британската мултинационална петролна и газова компания Shell очаква „значително по-високи“ коригирани печалби в сегмента на маркетинга и търговията с петрол през първото тримесечие на 2026 г., съобщи британският енергиен гигант в търговски ъпдейт в сряда (8 април).

Компанията ще публикува резултатите си за първото тримесечие на 7 май, като прогнозира, че коригираните печалби от маркетинг ще бъдат значително по-високи спрямо година по-рано, а резултатите от търговия и оптимизация – значително по-добри спрямо четвъртото тримесечие на 2025 година.

Силната нестабилност и пазарният хаос, породени от войната в Близкия изток в края на тримесечието, вероятно са допринесли за очакваните по-високи печалби от търговия с петрол и маркетинг на продукти. Щетите по LNG инфраструктурата в Катар, където Shell има дялове в производството, също ще се отразят в резултатите.

Shell очаква добивът на природен газ да бъде по-нисък спрямо четвъртото тримесечие – между 880 000 и 920 000 барела петролен еквивалент на ден (boe/d) спрямо 948 000 boe/d, което отразява „влиянието на конфликта в Близкия изток върху обемите от Катар“.

Обемите на втечняване на природен газ (LNG) се очаква да бъдат между 7.6 и 8 милиона тона, спрямо 7.8 млн. тона през четвъртото тримесечие. Това се дължи на увеличаването на производството в LNG Canada, компенсирано от неблагоприятни метеорологични условия в Австралия и прекъсвания в Катар.

Миналия месец, след иранските атаки срещу комплекса Ras Laffan, Shell информира пазара за влиянието на конфликта в Близкия изток върху дейността си в региона.

Компанията потвърди, че няма щети по първата производствена линия и че ще е необходима около една година за пълното възстановяване на втората линия в съоръжението Pearl GTL (Gas-to-Liquids).

В сегмента на LNG, Shell притежава 30% дял в QatarEnergy LNG N(4), което се равнява на 2.4 млн. тона годишно собствено производство. Този завод – интегрирано съоръжение на сушата за преработка на газ от находището North Field в Катар, не е бил засегнат при атаките на 18 март 2026 г., посочват от компанията.

Енергийният гигант, който е най-големият търговец на LNG в света по обеми, има и договори за доставка от други съоръжения на QatarEnergy.