РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Shell очаква силно първо тримесечие, повлияно от хаоса на петролните пазари

Британската мултинационална петролна и газова компания Shell очаква „значително по-високи“ коригирани печалби в сегмента на маркетинга и търговията с петрол през първото тримесечие на 2026 г., съобщи британският енергиен гигант в търговски ъпдейт в сряда (8 април).

Компанията ще публикува резултатите си за първото тримесечие на 7 май, като прогнозира, че коригираните печалби от маркетинг ще бъдат значително по-високи спрямо година по-рано, а резултатите от търговия и оптимизация – значително по-добри спрямо четвъртото тримесечие на 2025 година.

Силната нестабилност и пазарният хаос, породени от войната в Близкия изток в края на тримесечието, вероятно са допринесли за очакваните по-високи печалби от търговия с петрол и маркетинг на продукти. Щетите по LNG инфраструктурата в Катар, където Shell има дялове в производството, също ще се отразят в резултатите.

Shell очаква добивът на природен газ да бъде по-нисък спрямо четвъртото тримесечие – между 880 000 и 920 000 барела петролен еквивалент на ден (boe/d) спрямо 948 000 boe/d, което отразява „влиянието на конфликта в Близкия изток върху обемите от Катар“.

Обемите на втечняване на природен газ (LNG) се очаква да бъдат между 7.6 и 8 милиона тона, спрямо 7.8 млн. тона през четвъртото тримесечие. Това се дължи на увеличаването на производството в LNG Canada, компенсирано от неблагоприятни метеорологични условия в Австралия и прекъсвания в Катар.

Миналия месец, след иранските атаки срещу комплекса Ras Laffan, Shell информира пазара за влиянието на конфликта в Близкия изток върху дейността си в региона.

Компанията потвърди, че няма щети по първата производствена линия и че ще е необходима около една година за пълното възстановяване на втората линия в съоръжението Pearl GTL (Gas-to-Liquids).

В сегмента на LNG, Shell притежава 30% дял в QatarEnergy LNG N(4), което се равнява на 2.4 млн. тона годишно собствено производство. Този завод – интегрирано съоръжение на сушата за преработка на газ от находището North Field в Катар, не е бил засегнат при атаките на 18 март 2026 г., посочват от компанията.

Енергийният гигант, който е най-големият търговец на LNG в света по обеми, има и договори за доставка от други съоръжения на QatarEnergy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.