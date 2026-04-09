Снимка с Иван Христанов е използвана неправомерно за предизборна агитация, потвърди ЦИК

Случай на предизборна агитация с участието на действащ министър е потвърден като нарушение от Централната избирателна комисия (ЦИК). Става дума за служебния министър на земеделието Иван Христанов, чието лице е използвано в реклама на коалицията „Антикорупционен блок“.

Ситуацията се развива в Бургас, където районната избирателна комисия (РИК) установява, че предизборният щаб на коалицията е брандиран със снимки на кандидат-депутати, заедно с образа на Христанов и надписи, представящи го като „министъра на народа“ и съосновател на коалицията. Той е и лидер на партия „Единение“, която участва във въпросната политическа формация.

РИК в Бургас преценява, че по този начин се внушава подкрепа от страна на министъра към коалицията. Според членовете ѝ това нарушава равнопоставеността между участниците в изборите и добрите нрави. Те се позовават и на съдебна практика, според която използването на публичен ресурс за агитация е недопустимо, и разпореждат материалите с неговия образ да бъдат премахнати.

От „Антикорупционен блок“ обжалват решението пред ЦИК, но комисията потвърждава изводите на бургаската РИК. Ако коалицията реши да продължи спора, трябва да се обърне към административния съд в Бургас в тридневен срок.