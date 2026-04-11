Емил Дечев: Телефонът на Алексей Петров със сигурност съдържа много чувствителна информация, чакаме съдействие от САЩ  (част 4)

Оптимизмът е прибързан, скептичен съм за отстраняването на Сарафов в този момент, смята Емил Дечев
Относно архива на Алексей Петров, ние все още очакваме помощ от САЩ за разкодиране на телефона му. Със сигурност в този телефон има много чувствителна и разнообразна информация.
Сарафов е узурпатор, запънал се е в кабинета на главния прокурор до посиняване на ръцете.
ВСС работи почти четири години извън петгодишния си мандат, Инспекторатът на ВСС кара трети мандат, без да има право на втори.
България е страна с много проблеми и ничия помощ отвън за гарантиране на честни и законосъобразни избори не е срамна. Има ли някой, който се съмнява, че у нас има изборни престъпления. Че има хора на много високо ниво в политическата система, които дават пари за купуване на гласове. И от друга страна – че има много хора, които са готови да продадат гласа си.
Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.
