Източникът на поражения в МВР и съдебната система е един и същ, смята Емил Дечев

Задкулисната власт не търпи вакуум, каналите на Пепи Еврото са усвоени от други лица, Неговият архив, който получихме от БОЕЦ, е автентичен. Съдържанието му е частично, не е пълен. Макар че е частичен, обемът информация е доста голям. Георги Георгиев твърди, че е получен от човек, който е напуснал България от страх за живота си.

След 48 дни опит като министър на вътрешните работи и като съдия с дългогодишен стаж мога да кажа, че пораженията и проблемите в съдебната система и МВР са сходни. И след като проблемите са сходни, логичен е изводът, че източникът на тези проблеми е един и същ.

За първи път удар срещу инфлацията и във фазата на зараждането й, а не както досега само за умилостивяване на страдащия краен потребител. Това беше резултатът от една среща, проведена на 6 април.

Транспортният сектор е ключов за икономиката на страната, защото представлява много важен компонент от веригата на икономическите дейности. Затова голяма част от анти- инфлационните мерките на правителството за подпомагане са насочени именно към него. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов след среща с браншовите организации в товарния и автобусния транспорт. В нея участваха министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова, заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов, както и представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Българската агенция за експортно застраховане и други.

За подробности по мерките, предложени от Българската агенция за експортно застраховане, „БАНКЕРЪ” потърси Гълъбин Гълъбов, председател на УС на дружеството.

Иран няма да изпрати своя делегация за планираните мирни преговори със САЩ в Исламабад, докато не бъде постигнато прекратяване на огъня в Ливан. Това съобщи иранската агенция Tasnim, позовавайки се на информиран източник.

По информация на агенцията, твърденията на някои американски медии, включително „Wall Street Journal“, че иранска делегация вече е пристигнала в пакистанската столица, не отговарят на действителността. Източникът подчертава, че Техеран официално е уведомил пакистанските власти за решението си да не участва в разговорите при настоящите условия.

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова призова за различно прочитане на протоколите от заседанията на Съвместната междуправителствена конференция между България и Северна Македония.

Този принцип много наподобява подхода на Скопие в мултидисциплинарната комисия, която е част от Договора за приятелство и добросъседство между България и Северна Македония от 2017 година. Там учените от Скопие призовават за прилагане на непознатия в научните среди „мултиперспективен подход“. Това на практика означава да се допуска изопачаване на историческите факти, събития и личности. Поради това поведение работата на комисията е напълно блокирана от години.

„Креативността понякога е необходима. Има различни възможности за тълкуване на протоколите, но това са въпроси, които изискват внимателен подход“, каза Силяновска в предаването „Клик Плюс“ по ТВ 21.

Украинският президент Володимир Зеленски предположи, че Русия може да е настоявала за облекчаване на петролните санкции, за да продаде европейските активи на „Лукойл“, съобщава „Укринформ“.

Той заяви, че очаква пълните санкции върху руския петрол да бъдат възстановени след събитията в Близкия изток.

„Сега виждаме как в Близкия изток и Персийския залив се заражда прекратяване на огъня. Чакам санкциите върху руския петрол да бъдат напълно възстановени, както бяха преди. В противен случай всеки ден ще се засилва убеждението ми, че това е руска игра – използване на удобен претекст за отмяна на санкциите върху енергийните ресурси и получаване на възможността да се продават активите на „Лукойл“. Нашата оценка беше, че ако пълните санкции останат в сила още шест месеца до година, те ще фалират„, отбеляза Зеленски.