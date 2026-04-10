Денят по диагонал – 10 април 2026 г.

Емил Дечев: Архивът на Пепи Еврото съдържа изключително смущаваща информация (част 3)

Източникът на поражения в МВР и съдебната система е един и същ, смята Емил Дечев

Задкулисната власт не търпи вакуум, каналите на Пепи Еврото са усвоени от други лица, Неговият архив, който получихме от БОЕЦ, е автентичен. Съдържанието му е частично, не е пълен. Макар че е частичен, обемът информация е доста голям. Георги Георгиев твърди, че е получен от човек, който е напуснал България от страх за живота си.

След 48 дни опит като министър на вътрешните работи и като съдия с дългогодишен стаж мога да кажа, че пораженията и проблемите в съдебната система и МВР са сходни. И след като проблемите са сходни, логичен е изводът, че източникът на тези проблеми е един и същ.

БАЕЗ предлага „бърза помощ” за транспортните фирми

За първи път удар срещу инфлацията и във фазата на зараждането й, а не както досега само за умилостивяване на страдащия краен потребител. Това беше резултатът от една среща, проведена на 6 април.

Транспортният сектор е ключов за икономиката на страната, защото представлява много важен компонент от веригата на икономическите дейности. Затова голяма част от анти- инфлационните мерките на правителството за подпомагане са насочени именно към него. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов след среща с браншовите организации в товарния и автобусния транспорт. В нея участваха министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова, заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов, както и представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Българската агенция за експортно застраховане и други.

За подробности по мерките, предложени от Българската агенция за експортно застраховане, „БАНКЕРЪ” потърси Гълъбин Гълъбов, председател на УС на дружеството.

Преговорите между Иран и САЩ се замразяват, докато Израел не прекрати ударите си срещу Ливан

Иран няма да изпрати своя делегация за планираните мирни преговори със САЩ в Исламабад, докато не бъде постигнато прекратяване на огъня в Ливан. Това съобщи иранската агенция Tasnim, позовавайки се на информиран източник.

По информация на агенцията, твърденията на някои американски медии, включително „Wall Street Journal“, че иранска делегация вече е пристигнала в пакистанската столица, не отговарят на действителността. Източникът подчертава, че Техеран официално е уведомил пакистанските власти за решението си да не участва в разговорите при настоящите условия.

Силяновска призова за креативност при четенето на двустранните протоколи с България

Президентът на РСМ обвини България, че отваря врати за влияние на "трети сили"

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова призова за различно прочитане на протоколите от заседанията на Съвместната междуправителствена конференция между България и Северна Македония.

Този принцип много наподобява подхода на Скопие в мултидисциплинарната комисия, която е част от Договора за приятелство и добросъседство между България и Северна Македония от 2017 година. Там учените от Скопие призовават за прилагане на непознатия в научните среди „мултиперспективен подход“. Това на практика означава да се допуска изопачаване на историческите факти, събития и личности. Поради това поведение работата на комисията е напълно блокирана от години.

„Креативността понякога е необходима. Има различни възможности за тълкуване на протоколите, но това са въпроси, които изискват внимателен подход“, каза Силяновска в предаването „Клик Плюс“ по ТВ 21.

Санкциите срещу Русия бяха облекчени, за да може да продаде активи на „Лукойл“ в България и Румъния, заяви Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски предположи, че Русия може да е настоявала за облекчаване на петролните санкции, за да продаде европейските активи на „Лукойл“, съобщава „Укринформ“.

Той заяви, че очаква пълните санкции върху руския петрол да бъдат възстановени след събитията в Близкия изток.

„Сега виждаме как в Близкия изток и Персийския залив се заражда прекратяване на огъня. Чакам санкциите върху руския петрол да бъдат напълно възстановени, както бяха преди. В противен случай всеки ден ще се засилва убеждението ми, че това е руска игра – използване на удобен претекст за отмяна на санкциите върху енергийните ресурси и получаване на възможността да се продават активите на „Лукойл“. Нашата оценка беше, че ако пълните санкции останат в сила още шест месеца до година, те ще фалират„, отбеляза Зеленски.

