Екипажът на лунна мисия Artemis II се завърна на Земята

Космическият кораб „Орион“, с екипажа на лунната мисия Artemis 2, се завърна на Земята. Четирима астронавти на НАСА обиколиха Луната, поставяйки рекорд за най-отдалечено човешко присъствие от Земята.

„Орион“ се приводни в Тихия океан край бреговете на Калифорния минути след 17:00 ч. местно време в петък (03:00 ч. българско в събота). Приблизително 15 минути преди кацане, когато космическият кораб навлезе в плътните слоеве на атмосферата, комуникацията с екипажа рутинно се губи за няколко минути.

Екипажът се състоеше от четирима души:

американците Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и канадския астронавт Джереми Хансен.

Те прекараха приблизително 10 дни в космоса. Това беше първото прелитане покрай Луната от 1972 година. Самата мисия Artemis II беше тестов полет в подготовка за кацане на Луната.

Астронавтите направиха десетдневно пътешествие в Космоса, с което приключи първото пътуване на хора до Луната и обратно от повече от половин век насам, предаде Ройтерс.

Мисията „Артемис 2“, която измина 1 117 515 км, направи две орбитални прелитания около Земята и обиколи Луната на разстояние от oколо 406 000 км, от земната повърхност. Това бе първият тестов полет от поредицата мисии „Артемис“, чиято цел е да върнат астронавти на повърхността на Луната, като се започне от 2028 година.

„Артемис II“ е пилотирана мисия за прелитане покрай Луната като част от програмата Artemis на НАСА.

Това е първата пилотирана мисия на космическия кораб „Орион“, изстрелян на борда на системата за космически изстрелвания (SLS), и първият човешки полет отвъд ниската околоземна орбита след „Аполо 17“ през декември 1972 година. Мисията бе изстреляна на 1 април 2026 година.

Целта на мисията е била да се тестват системите на космическия кораб „Орион“ преди мисията „Артемида 4“, планирана за 2028 г., която ще изпрати хора на Луната.

Космическият кораб „Орион“, е построен от американската компания „Локхийд Мартин“.