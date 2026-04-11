Най-скъпата картина на Жан-Мишел Баския – 110.5 млн. долара, ще бъде изложена в Маями

Художественият музей „Перес“ в Маями обяви откриването на изложбата „Баския: Фигури, знаци, символи“, която ще бъде открита на 25 юни. Изложбата ще представи девет картини и една скулптура на американския художник, включително най-скъпата му творба „Без заглавие“ (1982 г.).

Картината, изобразяваща гигантски череп на син фон (от 1982 г.), беше продадена за 110.5 милиона долара в Sotheby’s през 2017 г., поставяйки рекорд на търг за Баския. Тя беше закупена от японския милиардер Юсаку Маезава. През 2024 г. Кенет Грифин, главен изпълнителен директор на Citadel LLC, придоби картината за 200 милиона долара. Именно той е предоставил творбите за изложбата. Грифин заяви, че е горд да представи творбата на един от най-емблематичните американски художници, чието изкуство обхваща поколения. Други експонати включват картините „Без заглавие (Наемател)“ и „На италиански“.

Жан-Мишел Баския (22 декември 1960 г. – 12 август 1988 г.), който започва като уличен художник,

се превръща в ключова фигура през 80-те години на миналия век в американския неоекспресионизъм. През 1988 г. той умира в Ню Йорк на 27-годишна възраст от свръхдоза хероин. Оттогава стойността на неговите произведения непрекъснато нараства.

Баския за първи път постига известност в края на 70-те години на миналия век като част от графити дуото SAMO, заедно с Ал Диас, пишейки загадъчни епиграми из целия Манхатън, особено в културния център Долен Ийст Сайд, където диско, пънк и улично изкуство се сливат в ранната хип-хоп култура. В началото на 80-те години на миналия век картините му са излагани в галерии и музеи по целия свят. На 21 години Баския става най-младият художник, участвал някога в Documenta в Касел, Германия. На 22 години става един от най-младите, излагали на Биеналето „Уитни“ в Ню Йорк. Музеят на американското изкуство „Уитни“ провежда ретроспективна изложба на неговите произведения през 1992 година.

Изкуството на Баския се фокусира върху дихотомии като богатство срещу бедност,

интеграция срещу сегрегация и вътрешен срещу външен опит. Той присвоява поезия, рисунка и живопис, съчетавайки текст и изображение, абстракция, фигурация и историческа информация, смесени със съвременна критика. Той използва социалния коментар в картините си като инструмент за интроспекция и за идентифициране с преживяванията си в черната общност, както и атаки срещу властовите структури и системите на расизъм.