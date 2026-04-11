Сарафов не може да продължава да изпълнява функциите на главен прокурор, смята министър Янкулов

Андрей Янкулов рече и отсече - поиска освобождаването на Емилия Русинова

„За съжаление, наистина изглежда като една подходяща метафора това, което се случва, защото към момента не ми се струва, че самият Борислав Сарафов и Прокурорската колегия имат намерение да мръднат от пътя”, коментира служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в предаването „Събуди се” по NOVA

След решението на Конституционния съд за шестмесечния срок при временно изпълняващите длъжността главни прокурори, настоящата ситуация е „повече от наложителна” за промяна, каза той.

Янкулов отбеляза, че Конституционния съд е постановил, че въведеният от законодателя шестмесечен срок за временно изпълнение на длъжността не е противоконституционен. „Господин Сарафов е на този пост вече близо три години. При това положение няма как той да продължи да изпълнява функциите на главен прокурор”, заяви министърът. Янкулов очаква Върховният касационен съд да се произнесе със задължителна тълкувателна сила, че Сарафов не може да упражнява ключови правомощия, което би го направило нелегитимен за целия обем от функции.

Андрей Янкулов посочи, че министерството се опитва да стартира „изцяло прозрачна процедура” при ясни правила и политически неутрална комисия по подбора на български представители в Европейската прокуратура. Министърът отбеляза, че предходната процедура не е отговаряла на изискванията за независимост, което е наложило оттеглянето на нашите кандидатури от настоящото правителство.

Още от категорията..

Последни новини

