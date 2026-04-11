Стоковите пазари се движат от резките колебания на суровия петрол

Тази седмица стоковите пазари се движат от един голям междупазарен фактор: резките колебания на суровия петрол и начина, по който тези движения се разпростират върху зърнените култури, особено царевицата и пшеницата, отбелязват от „Софийска стокова борса“.

Зърнените храни също реагират на времето, темпото на износа и позиционирането на USDA, докато захарта все още зависи от доставките в Бразилия, а металите се търгуват повече в контекста на за макро-икономическата обстановка, Китай и индустриално търсене.

Brent и WTI остават основните макро двигатели за целия земеделски комплекс тази седмица.

Доминиращите теми са рискът от конфликтът в Близкия изток, възможните сигнали за деескалация и колко бързо пазарът преоценява прекъсването на доставките спрямо нормализирането. Brent все още носи по-голямата геополитическа премия поради експозицията на доставките по море, докато WTI се движи повече в зависимост от настроенията в САЩ и очакванията за запасите. Фючърсите на суровия петрол Brent се търгуваха от 95 до 110 долара за барел, а фючърсите на суровия петрол WTI паднаха от 112 на 95 долара за барел. Референтната кошница на страните от ОПЕК поддържа цени от 120 – 125 долара за барел.

Пшеницата реагира на три неща едновременно:

посоката на суровия петрол, времето в САЩ и експортното търсене.

Когато петролът спадне, пшеницата често се пада с него; когато рисковете от времето или опасенията за търговския поток се върнат, пшеницата може да се възстанови бързо. Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на чикагската CME се търгуваха в диапазона 213 – 218 долара за тон, а тези на Euronext 231 – 234 долара за тон.

Царевицата е хваната между стабилната енергийна подкрепа и низходящия ефект, когато суровият петрол отслабне. Връзката с биогоривото е важна, тъй като промените в петрола пряко влияят на икономиката на етанола и следователно на настроението за царевица. Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на CME се търгуваха в диапазона 176 – 178 долара за тон, а тези на Euronext 239 – 241 долара за тон.

Захарта остава под натиск от страна на предлагането, особено Бразилия и по-широката перспектива за глобален излишък. Основната низходяща сила все още е силното производство Център-Юг и голямата глобална наличност, което ограничава всеки устойчив отскок. Противовесът е, че по-високата цена на енергията (петрол) понякога може да подпомогне икономиката на етанола и да отдръпне малко тръстика от захарта, но този ефект все още не е достатъчно силен, за да промени по-широкия тон. Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк се търгуваха на цени около 313 – 330 долара за тон, а тези на рафинираната в Лондон около 422 – 435 долара за тон.

Металите са разделени

между чувствителността на индустриалния растеж и интереса към безопасно убежище за инвестиции. Основните метали следват най-вече макро очакванията, сигналите за търсене в Китай и ограниченията от страна на предлагането, докато благородните метали получават подкрепа от несигурността и избягването на риск. При цветните метали, медта и алуминият остават обвързани с електрификацията, инфраструктурата и търсенето на енергиен преход, но също така са уязвими към всяко забавяне на индустриалната дейност или по-строги условия на финансиране.

В подкръг „Зърно“ на „Софийска стокова борса “ се появиха нови оферти:

за хлебна пшеница продавачите котират на 190 евро за тон (371,61 лева за тон), а купувачите са на 175 евро за тон (342,27 лева за тон). При фуражната пшеница има само търсене на цени от 165 до 180 евро за тон (322,71 – 352,05 лева за тон).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Продължава предлагането на консервирани храни.

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за газьол за ПКЦ на 1470,29 евро за хиляда литра (2875,64 лева за хиляда литра) и газ пропан бутан на 633,33 евро за хиляда литра (1238,69 лева за хиляда литра). Интересът към смазочните материали беше голям и продажби се осъществиха за голямо разнообразие от масла. Изкупиха се и добавка Адблу, спирачна течност, течност за чистачки лятна, течност за чистачки зимна, антифриз и грес.